Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 3 janvier 2019

PRODWAYSProdways Group, filiale impression 3D de Groupe Gorgé, a finalisé l'acquisition de 100% du capital de Surdifuse et l'Embout Français et devient le leader français des embouts auriculaires sur-mesure pour audioprothèses. Né du rapprochement des laboratoires Surdifuse et l'Embout Français en 2017, Surdifuse - L'Embout Français est un acteur majeur de la fabrication d'embouts auriculaires sur-mesure dont 50% de la production est réalisée en impression 3D. Comptant près de 40 collaborateurs répartis sur deux sites à Paris et Lyon, Surdifuse - L'Embout Français dispose d'un savoir-faire reconnu.ARGANAu quatrième trimestre 2018, Argan, foncière française de développement et location d’entrepôts Premium, enregistre des revenus locatifs de 20,8 millions d'euros, en croissance de + 3 % par rapport à la même période de l’exercice précédent. Sur l’exercice 2018, les revenus locatifs s’établissent à 85,4 millions, en augmentation de + 13 % par rapport à 2017 et légèrement supérieurs au dernier objectif communiqué de 85 millions d'euros.BOURBONBourbon a renouvelé le waiver général avec ses crédit bailleurs et créanciers représentant l’essentiel de la dette du groupe, l’autorisant ainsi à suspendre l’exigibilité de ses loyers et de sa dette. Ce waiver lui permet de rester focalisé sur ses priorités opérationnelles tout en poursuivant dans un cadre sécurisé, la recherche de toute solution de nature à mettre sa dette en adéquation avec ses performances. Le groupe reste confiant dans sa capacité à parvenir à une telle solution, dans un cadre amiable.DBV TECHNOLOGIESDBV Technologies étend et renforce son équipe de management. La biotech a annoncé des changements importants au niveau des directions médicales, des opérations pharmaceutiques, et du réglementaire effectués avant le prochain dépôt de BLA de Viaskin Peanut. Le Docteur Hugh Sampson occupera le poste de Directeur Médical par intérim. La société fait appel à Julie O'Neill qui a occupé des postes de direction dans les domaines des opérations industrielles.GENFITLabCorp, leader international des sciences de la vie, et Genfit, société biopharmaceutique de phase avancée focalisée sur la découverte et le développement de solutions thérapeutiques et diagnostiques innovantes dans le domaine des maladies du foie, notamment d'origine métabolique, ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de licence entre Genfit et Covance, la branche de LabCorp spécialisée dans le développement de médicaments. Cet accord facilitera l'accès des acteurs et du marché de la recherche clinique à un test de diagnostic hépatique innovant de la NASH.DRONE VOLTDrone Volt a remporté un appel d’offres de la Zone de secours Hainaut Centre (ZHC) en Belgique pour la fourniture d’une solution complète de surveillance. La Zone de secours Hainaut Centre regroupe les pompiers et ambulanciers de 10 postes de secours (anciennement services incendies) pour 28 communes, soit 570 000 habitants (équivalent à environ 5% de la population totale du pays) à protéger.