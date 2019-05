Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 30 mai 2019

0

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Albioma a approuvé le versement d'un dividende de 0,65 euro par action au titre de l'exercice 2018, avec une option pour le paiement en actions nouvelles, à hauteur de 50 % du dividende mis en distribution, soit 0,325 euro par action, le solde du dividende étant, en cas d'exercice de l'option, versé en numéraire. L'option ne pourra être exercée que pour la totalité de la fraction du dividende pour laquelle elle est offerte (soit 50 %).Casino a finalisé les opérations de cession portant sur les hypermarchés de Castelnaudary (11), Anglet (64) et Castres (81), suite à la signature en janvier 2019 de promesses d'achat avec des adhérents Leclerc. Ainsi, le distributeur a perçu 38 millions d'euros. Les autres cessions se poursuivent conformément au calendrier prévu, Casino rappelant que ces cessions d'hypermarchés sont distinctes du plan de cession d'actifs non stratégiques annoncé le 11 juin 2018 et étendu à 2,5 milliards d'euros le 14 mars 2019.Mauna Kea Technologies a souscrit une tranche de 5 millions d'euros auprès de IPF Partners dans le cadre de l'avenant à son accord de dette signé le 13 novembre 2018. Le 8 février 2017, Mauna Kea Technologies avait annoncé un accord de financement par emprunt avec IPF Partners, comprenant deux tranches pour un montant total de 7 millions d'euros dont la première tranche avait été exercée pour un montant de 4 millions en février 2017. La deuxième tranche de 3 millions n'avait pas été exercée.Rémy Cointreau est en négociations exclusives avec la famille Brillet en vue de l’acquisition de la Maison de Cognac JR Brillet et d’une partie de son domaine viticole. Depuis le début de l’histoire de la famille Brillet au XVIIème siècle, la Maison JR Brillet a constitué un domaine viticole et un stock d’eaux-de-vie qui lui permet d’élaborer des produits de qualité.Visiomed et l'américain ITN-T Corporation ont signé un accord de partenariat visant à déployer des services de télémédecine en Côte d'Ivoire. ITN-T Corporation (Internet on Television Corporation) est une société basée en Californie, dont l'objet est de permettre l'inclusion financière, médicale et technologique aux populations des pays émergents. Pour atteindre ce but, ITN-T Corporation met en place des infrastructures de télécommunication de nouvelle génération, de la télévision numérique ainsi que des technologies utilisant la blockchain.Voltalia a signé un accord par lequel Alten Energias Renovables, producteur d'énergie indépendant spécialisé dans le solaire, choisit Voltalia pour fournir des services de Construction et d'Exploitation-Maintenance pour l'une des plus grandes centrales solaires en Afrique de l'Est (55 MW). "Fidèle à sa mission d'améliorer l'environnement mondial et favoriser le développement local, Voltalia contribuera à l'atteinte de l'objectif d'un accès complet à l'électricité au Kenya d'ici 2020 en créant des emplois localement", a souligné le groupe français.