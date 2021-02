Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 4 février 2021

© AOF 2021

Assystem a enregistré une contraction de son chiffre d'affaires consolidé 2020 de 5,2%, dont -5,5% en organique et +1,2% d'effet périmètre, à 471,70 millions d'euros. Au quatrième trimestre 2020, le chiffre d'affaires de 127 millions d'euros, s'inscrit en baisse de 5,6%, dont -2,4% en organique, -0,9% d'effet périmètre et -2,3% d'effet de la variation des taux de change, lié principalement à la baisse du dollar contre euro.En application de la décision de conformité de l'AMF en date du 2 février 2021 relative à son offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de Bouygues Construction au prix de 3 950 euros par action, Bouygues a indiqué avoir obtenu le même jour le visa n° 21-023 de l'AMF sur la note d'information relative à l'offre.Au quatrième trimestre de son exercice 2020, Cabasse Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,8 millions d'euros, en progression de 9% à périmètre comparable. En intégrant l'impact de la cession des activités retail de lighting connecté (hors accords opérateurs), le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est en progression de 1%.Capelli a réalisé au troisième trimestre 2020/2021 un chiffre d'affaires de 61 millions d'euros, en progression de 17% par rapport à une activité qui était particulièrement élevée au troisième trimestre 2019/2020. Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le promoteur a réalisé un chiffre d'affaires de 190 millions, en hausse de 40% confirmant ses anticipations quant à un exercice en croissance forte.Dassault Systèmes a dévoilé ce matin des résultats du quatrième trimestre 2020 dans la fourchette haute ou supérieurs à ses objectifs. Le bénéfice net par action IFRS dilué s'établit à 0,77 euro. Le BNPA non-IFRS dilué est de 1,22 euro, au-dessus des objectifs du groupe, en croissance de 2% et de 6% hors effets de change. Le résultat opérationnel IFRS atteint 283,3 millions d'euros. A 438,5 millions d'euros, le résultat opérationnel non-IFRS publié est en croissance de 8% et de 12% à taux de change constants.Eurazeo a conclu un accord avec un groupe d'investisseurs internationaux qui lui fournira 340 millions d'euros pour financer sa stratégie Eurazeo Growth. Les investisseurs s'engagent dans un fonds qui acquerra 32 % d'actifs d'Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan de la société d'investissement. Eurazeo reste pleinement engagé dans l'accompagnement de ces sociétés, conservant 68% de sa participation initiale et en gardera le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds.Le Tribunal de commerce de Paris a approuvé mercredi son plan de sauvegarde financière accélérée, examiné lors de l'audience du 25 janvier 2021. La prochaine étape judiciaire de la restructuration financière de la société est l'audience d'examen par le Tribunal américain de la demande de reconnaissance de la procédure de sauvegarde financière accélérée initiée devant le Tribunal de Commerce de Paris, ainsi que du jugement d'arrêté du plan de cette sauvegarde financière accélérée. Cette audience est prévue le 4 février 2021.GenSight Biologics a annoncé la publication dans le journal Communications Biology des résultats de l'étude du produit de thérapie génique GS030-Drug Product (GS030-DP) chez le singe. L'article est la première publication constituant la preuve de concept de l'activation de cellules ganglionnaires de la rétine (RGCs) après traitement par thérapie génique optogénétique avec GS030-DP chez le singe.Le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Invibes Advertising a réalisé au quatrième trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 5,1 millions d'euros, en hausse de 26%. En cumul, le chiffre d'affaires annuel 2020 s'établit à 11,6 millions, en progression de 19%. Malgré la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'année 2020 aura permis à la société spécialisée dans la publicité intégrée au coeur de contenus éditoriaux des sites media (in-feed) de maintenir une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires.L'exploitant de résidences médicalisées publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Le groupe audiovisuel publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Sogeclair a publié un chiffre d'affaires 2020 de 123,1 millions d'euros, en repli de 33,5% (-33,1% à taux de change constant). La division aerospace (73,6% du chiffre d'affaires), en baisse de 38,8% à 90,5 millions d'euros, a concentré 92,5% de la baisse d'activité, avec notamment un repli de 48% de l'aviation commerciale et de 28% de l'aviation d'affaires. La division simulation (25,1% du chiffre d'affaires) a reculé de 11,4% en raison d'un effet de base négatif au second semestre lié aux contrats de grands simulateurs pour Renault et BMW.Valeo s'engage à la neutralité carbone en 2050 et aura réalisé 45% de cet objectif dès 2030. Les émissions de Valeo baisseront de 45% par rapport à 2019, dès 2030, sur l'ensemble de sa chaine de valeur, en intégrant ses fournisseurs, ses activités opérationnelles et l'utilisation finale de ses produits.Vinci Immobilier a annoncé mercredi soir l’acquisition, auprès de la foncière néerlandaise Wereldhave, de la galerie commerciale "Les Passages Mériadeck" située entre la rue du château d’eau et la rue Saint-Sernin au centre-ville de Bordeaux. Le projet de VINCI Immobilier consiste à réhabiliter cette galerie pour offrir 7 500 mètres carrés de commerces de moyenne surface indépendants, répartis sur deux niveaux. Chaque commerce aura un accès direct et indépendant depuis la rue, et un parc de loisirs de 3 000 mètres carrés sera installé au R-1.