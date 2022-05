Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 5 mai 2022

© AOF 2022

Airbus a présenté un bénéfice net en progression de 237% à 1,219 milliard d'euros au premier trimestre. L'EBIT ajusté consolidé, qui sert de référence pour le constructeur aéronautique, est passé en un an de 694 millions d'euros à 1,26 milliard d'euros. Un montant de -0,2 milliard d'euros lié à l'impact des sanctions internationales contre la Russie a été comptabilisé cette année. Le chiffre d'affaires consolidé a progressé de 15 % pour atteindre 12 milliards d'euros, reflétant essentiellement la hausse des livraisons d'avions commerciaux et un mix favorable.La compagnie aérienne a publié ses résultats au premier trimestre.L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires au premier trimestre.Le spécialiste du leasing auto publiera ses résultats au premier trimestre.Le métallurgiste a publié ses résultats au premier trimestre.Arkema a réalisé au premier trimestre 2022 un résultat net courant multiplié par 2,4 à 376 millions d'euros. Le résultat d'exploitation courant (Rebit) a plus que doublé par rapport à l'an dernier pour s'établir à 488 millions d'euros. La marge de Rebit atteint 16,9 % (10 % au premier trimestre 2021). L'Ebitda a bondi de 72,9 % à 619 millions d'euros, faisant ressortir une marge sur Ebitda en hausse de 530 points de base à 21,4 %. Le chiffre d'affaires progresse de 29,7 % pour s'établir à 2,887 milliards d'euros.L'assureur publiera son chiffre d'affaires au premier trimestre.CGG a dévoilé une perte nette de 19 millions de dollars au premier trimestre, nettement réduite par rapport à il y a un an, lorsqu'elle était de 85 millions de dollars. Le résultat opérationnel ajusté des activités du groupe de géosciences œuvrant pour le compte de l'industrie de l'énergie est négatif à hauteur de 4 millions de dollars contre une perte de 19 millions de dollars au premier trimestre 2021. Le chiffre d'affaires des activités est ressorti à 153 millions de dollars, en baisse de 24% en pro-forma.La banque verte a publié ses résultats au premier trimestre.Le groupe Hexaom a annoncé un chiffre d'affaires de 260,6 millions d'euros au titre du premier trimestre 2022. Ainsi, malgré une base de comparaison élevée et un allongement des délais de livraisons dans la chaîne d'approvisionnement des matériaux subi par l'ensemble des acteurs du bâtiment, la production du Groupe progresse de 13% par rapport à la même période de l'exercice dernier. Cette croissance est tirée tout particulièrement par la Constructions de Maisons Individuelles (+13,9% à 204 millions d'euros), la Rénovation BtoC (+18%) et l'Aménagement foncier (+145,1%).Le spécialiste de la communication extérieure publiera son chiffre d'affaires au premier trimestre.Latécoère a conclu une "convention d'arrangement définitive" portant sur l'acquisition de l'ensemble des actions du canadien Avcorp pour 41 millions de dollars canadiens. L'acquisition est financée en totalité par la trésorerie disponible du groupe. Avcorp conçoit et construit des structures d'aéronefs majeures destinées à des constructeurs aéronautiques mondiaux de premier plan.Legrand a réalisé au premier trimestre 2022 un résultat net part du groupe en hausse de 13,3% à 258 millions d'euros. Le résultat opérationnel ajusté est de 401 millions, en progression de 11,1%. La marge opérationnelle ajustée s'établit ainsi à 20,3% des ventes de la période. L'an dernier, elle était ressortie à 21,6%. Avant acquisitions (à périmètre 2021), la marge opérationnelle ajustée atteint 20,6% des ventes au premier trimestre 2022, en baisse d'un point par rapport à celle du premier trimestre 2021 qui constituait une base de comparaison exigeante.Le distributeur d'hydrocarbures publiera son chiffre d'affaires au premier trimestre.L'opérateur de satellites de télécommunication publiera ses résultats au premier trimestre.La banque rouge et noir a publié ses résultats au premier trimestre.Le constructeur automobile a publié son chiffre d'affaires du premier trimestre.Le laboratoire publiera ses résultats au premier trimestre. Valneva a également annoncé aujourd'hui l’initiation d'un essai clinique visant à évaluer son candidat vaccin contre la Covid-19 à virus entier inactivé, VLA2001, comme rappel hétérologue. L'essai VLA2001-307 sera le premier essai clinique à fournir des données de rappel avec VLA2001 chez des personnes qui soit ont été primo-vaccinées avec un vaccin à ARN messager soit ont été naturellement infectées par le virus de la Covid-19.Vicat a réalisé au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 789 millions d'euros, en progression de 11,6% en base publiée et de12,4% à périmètre et change constants. Le cimentier a connu une solide progression de ses ventes sur l'ensemble des zones géographiques. L'augmentation des prix de vente en ligne est ressortie en ligne avec ses attentes. Le groupe a précisé n'avoir souffert d'aucun impact du conflit en Ukraine.