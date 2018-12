Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 6 octobre 2018

0

ABIVAXAbivax a reçu l'autorisation de Comité de Surveillance et de Suivi des Données (DSMB) pour la poursuite de l'étude d'extension de l'essai clinique de phase 2a chez des patients atteints de rectocolite hémorragique. L'essai clinique d'induction randomisé, en double aveugle, et contrôlé par placebo, a démontré une bonne tolérance et une efficacité statistiquement significative sur la base des critères cliniques et endoscopiques.BIOM'UPBiom'up a réalisé avec succès un placement privé d'un montant de 7,67 millions d'euros dans le cadre d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles sans droit préférentiel de souscription. La société a placé environ 1,6 million d'actions nouvelles au prix de 4,80 euros par action, soit une décote d'environ 2 % par rapport au cours de clôture le 5 décembre 2018 de 4,90 euros par action. L'offre représente 12,61 % du capital social de la société pré-émission.CAPGEMINILe Conseil d'Administration de Capgemini a coopté Laura Desmond en qualité de nouvel administrateur sur proposition du Comité Ethique et Gouvernance présidé par l'Administrateur Référent. Laura Desmond est la fondatrice et le PDG d'Eagle Vista Partners, une société de conseil stratégique et d'investissement spécialisée dans le marketing et les technologies digitales. Elle est également membre du Conseil d'Administration d'Adobe depuis 2012.CASINO/NATIXISNatixis et Casino ont signé un accord pour créer ensemble un porte-monnaie électronique pour Cdiscount et intégrer Dalenys comme partenaire prestataire de service de paiement de Cdiscount. Début 2019, les clients de Cdiscount pourront utiliser un porte-monnaie électronique qui leur offrira une expérience d'achat fluide et optimisée. Ils pourront ainsi payer en 1 clic leurs achats (sans avoir à saisir leurs données de carte bancaire), choisir de régler au comptant ou en plusieurs fois ou encore bénéficier de cash-back sur leurs achats.EDFLe coût de l'électricité devra, à un moment, être traduit dans les factures, a prévenu le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, sur RTL. Le dirigeant a réagi à la décision du gouvernement de geler les tarifs pendant l'hiver à venir en réponse au mouvement de contestation des "Gilets jaunes".GECINAGecina a indiqué que la Cour d'appel de Paris avait rendu le 5 décembre un arrêt constatant l'extinction de l'appel qu'avait formé Joaquín Rivero, décédé en 2016, et condamné en première instance en 2015 à 209 millions d'euros pour le préjudice causé.GENFITGenfit a annoncé des résultats positifs de son étude de Phase 2 évaluant elafibranor chez des patients atteints de Cholangite Biliaire Primitive (Primary Biliary Cholangitis ou PBC), une maladie chronique du foie.INSIDE SECURELe français Inside Secure a conclu un accord d'exclusivité portant sur l'acquisition de l'américain Verimatrix, une société non cotée ayant son siège à San Diego, en Californie. La transaction se réalisera intégralement en numéraire pour un prix global d'environ 143 millions de dollars à la date de réalisation de l'opération (dont la reprise d'un montant estimé à 18 millions de dollars de trésorerie nette) auquel s'ajoutera un complément de prix éventuel payable au deuxième trimestre 2019 estimé à 9 millions de dollars. Inside Secure précise que l'opération est entièrement financée.LATECOERELatécoère abaisse ses perspectives financières pour 2019 dans le sillage de coûts de démarrage et d'investissements supplémentaires. Ainsi, l'équipementier aéronautique explique que " les coûts de démarrage de la branche Systèmes d'Interconnexion et l'avancée du plan de Transformation dans la branche Aérostructures généreront une marge opérationnelle récurrente positive et un cash-flow libre opérationnel négatif. "L'OREALL'Oréal annonce le lancement de BOLD (Business Opportunities for L'Oréal Development), un fonds de capital-investissement destiné à prendre des participations minoritaires dans des start-ups innovantes à fort potentiel de croissance. "Visant à investir dans des nouveaux modèles marketing, R&I, digital, distribution, communication, supply et packaging, ce fonds soutiendra les start-ups en mettant à leur disposition son expertise, son réseau et un dispositif de mentoring" précise le groupe.NOVACYTNovacyt a reçu une autre commande importante pour les instruments de diagnostic moléculaire q16 de Primerdesign d'un nouveau client sur le marché chinois en forte croissance. La commande de 100 instruments de diagnostic moléculaire a été payée d'avance et porte à plus de 230 le nombre d'instruments de diagnostic q16 vendus dans la région Asie-Pacifique. Le genesig q16 est l'instrument de test moléculaire propriétaire de Primerdesign, conçu pour rendre les tests ADN abordables et faciles à utiliser.RECYLEXRecylex a ouvert de nouvelles discussions avec ses partenaires financiers en vue d'adapter le dispositif de financement obtenu par le périmètre allemand du groupe en décembre 2016 (modifié en septembre 2018) à la génération de trésorerie actuelle et prévisionnelle de ce dernier. Depuis le deuxième trimestre 2018, la production du four principal du Groupe (BSF – Bath Smelting Furnace) a connu en effet un important ralentissement lié aux adaptations techniques requises pour sa connexion avec le nouveau four de réduction.SPINEGUARDSpineGuard a conclu un accord de partenariat pluriannuel avec Carnot Interfaces afin d’associer sa technologie DSG à un robot chirurgical. "Nous sommes convaincus que notre partenariat avec Carnot Interfaces va déboucher sur des avancées technologiques majeures qui permettront au robot d’effectuer de façon autonome et sécurisée des perçages dans le squelette humain voire même l’insertion directe d’implants", a précisé Stéphane Bette, directeur général de SpineGuard.