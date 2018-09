Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 6 septembre 2018

0 0

ALTRANAltran a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net ajusté en hausse de 2,2% à 57,5 millions d'euros. En raison de l'acquisition d'Aricent, le résultat net reporté de la période s'élève à 9,5 millions. Le résultat opérationnel courant s'élève à 138,5 millions, en hausse de 29%, reflétant la croissance du groupe et la contribution d'Aricent. La marge opérationnelle courante a atteint 10,1% contre 9,3% un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a atteint 1,3727 milliard, en hausse de 18,5%. Ceci représente une croissance organique de 5% et une croissance économique de 5,2%.INTERPARFUMSInterparfums a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net en hausse de 16% à 25,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel a grimpé de 5% à 34,8 millions pour représenter 15,9% du chiffre d'affaires, contre 15,8% un an plus tôt. La marge brute est ressortie à 139,1 millions, en progression de 2%. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% à 218,7 millions. Le concepteur de parfums sous licence a confirmé son objectif 2018 d'une marge opérationnelle courante comprise entre 13% et 13,5%.BOURBONBourbon a réalisé au premier semestre 2018 un chiffre d'affaires ajusté de 340,1 millions d'euros, en retrait de 9,6% à taux de change constants par rapport au deuxième semestre 2017, principalement impacté par la baisse des tarifs et un point bas de l'activité Subsea. Les taux d'utilisation moyens de ses navires se maintiennent à 52,7% contre 53,5% au second semestre 2017. Les coûts ajustés continuent à être maîtrisés (baisse de 8,3 % par rapport au semestre précédent), a précisé le groupe de services pétroliers.AUPLATAComme annoncé début août, Auplata, 1er producteur d’or français coté en Bourse, a annoncé que le "commissioning" (tests et validation de l’usine et de ses systèmes énergétiques) de l’usine de cyanuration de Dieu Merci était sur le point de commencer, sous la supervision de la société d'ingénierie SGS Bateman.SAFRANSafran a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net ajusté de 932 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a atteint 1,386 milliard, en hausse de 32,6% Cette augmentation intègre notamment la contribution de 129 millions de quatre mois de Zodiac Aerospace, ainsi que l'effet de change positif de 79 millions. Le résultat opérationnel courant s'établit à 14,6 % du chiffre d'affaires, contre 13,6 % à la même période de l'année dernière.ECONOCOMEconocom a enregistré au premier semestre une perte nette part du groupe de 3,7 millions d'euros contre un bénéfice de 31,9 millions d'euros, un an plus tôt. " Les efforts de transformation du groupe et de l’activité Services en particulier ont conduit le groupe à constater des charges non courantes de 20,4 millions d’euros sur le semestre ", a précisé le spécialiste de la transformation digitale des entreprises. Le résultat opérationnel courant a, lui, chuté de 42,7% à 32,1 millions d'euros.BOIRONBoiron a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net en baisse de 13,1% à 21,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel a reculé de 13,8% à 35,38 millions, pénalisé par la diminution du chiffre d’affaires et de la hausse significative des coûts de production industrielle traduisant tous les efforts d’investissement et de développement. Le chiffre d'affaires déjà publié en juillet, a reculé de 1,5% à 284,7 millions.GTTGTT a reçu une nouvelle commande de la part du Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) pour la conception du système de confinement d'un réservoir terrestre de 12 500 m3, destiné à contenir de l'argon liquide à des fins expérimentales. Un projet précédé par la construction de deux petits réservoirs destinés à une série de tests réalisés par le CERN pour le compte du consortium scientifique sur la physique des particules LBNF/DUNE, incluant le CERN et plusieurs autres institutions de Recherche en Europe, Asie et Amérique.VIVENDIVivendi indique, dans un communiqué, être "profondément préoccupé par la gestion désastreuse de Telecom Italia (TIM) depuis qu’Elliott a pris le contrôle du Conseil d’administration à la suite de l’Assemblée générale du 4 mai". Le groupe de divertissement juge "dramatiques" les performances boursières. Le cours de Bourse de TIM a perdu environ 35% depuis le 4 mai et est au plus bas depuis 5 années.ADOCIAAdocia a annoncé les résultats préliminaires positifs de la première étude clinique de BioChaperone Pramlintide Insulin chez des personnes avec un diabète de type 1. BioChaperone Pramlintide Insulin (BC Pram Ins) est le premier produit à démontrer cliniquement la faisabilité d'une co-formulation à ratio fixe de pramlintide et d'insuline humaine, a indiqué la biotech. BC Pram Ins a montré une réduction significative de 97% de l'excursion glycémique pendant les deux premières heures après le repas comparé à Humalog.APRILL'assureur publiera après-Bourse ses résultats du premier semestre.ARGANLa foncière de développement et location d'immobilier logistique premium Argan annonce deux nouvelles livraisons au mois d'août sur la commune de Trappes d'une surface totale de 12 500 mètres carrés. L'Ebitda progresse de 10,9% et s'établit à 67,3 millions d'euros, soit 6,8% du chiffre d'affaires contre 60,7 millions d'euros au premier semestre 2017 (6,7% du chiffre d'affaires). Le chiffre d'affaires s'établit à 984 millions d'euros, en progression de 8%. Un projet précédé par la construction de deux petits réservoirs destinés à une série de tests réalisés par le CERN pour le compte du consortium scientifique sur la physique des particules LBNF/DUNE, incluant le CERN et plusieurs autres institutions de Recherche en Europe, Asie et Amérique.SODEXOLe groupe spécialisé dans la restauration collective tiendra une journée investisseurs.THALES/GEMALTOThales et Gemalto ont annoncé avoir obtenu l'Autorisation Règlementaire de la part du Comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (CFIUS). Avec les autorisations des autorités de concurrence compétentes en Chine, en Israël et en Turquie, et les décisions d'autorisation relatives aux investissements étrangers en Australie et au Canada, Thales et Gemalto ont ainsi obtenu 6 des 14 Autorisations Règlementaires requises.WENDELLa société d'investissement a publié avant Bourse ses résultats du premier semestre.