Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Jeudi 7 janvier 2021

DBV Technologies a déterminé qu’il était désormais considéré comme un émetteur national américain plutôt que comme un émetteur privé étranger aux États-Unis. La biotech française a également annoncé que le processus de mise en œuvre du Plan de sauvegarde de l'emploi en France avait été approuvé. DBV rappelle avoir lancé ce plan global de restructuration en juin 2020 afin de se donner une flexibilité opérationnelle permettant de faire progresser le développement clinique et l'examen réglementaire du produit expérimental Viaskin Peanut aux États-Unis et dans l'Union Européenne.Dassault Aviation a fait part mercredi de ses prises de commandes et livraisons au titre de l'année 2020. Concernant les livraisons, 34 Falcon neufs ont été livrés l'an dernier, contre 40 en 2019 et une prévision de 30 livraisons. En parallèle, 13 Rafale Export ont été livrés en 2020, un chiffre en ligne avec les prévisions de la société, contre 26 Rafale en 2019. S'agissant des prises de commandes, le groupe indique que 15 Falcon neufs ont été commandés en 2020 contre 40 en 2019.En décembre, le trafic camions de Getlink a progressé de 8% à 131 746 camions transportés. Cette hausse s'explique par un effet de stockage important en prévision du Brexit intervenu le 31 décembre 2020 et réalisée en dépit des contraintes sanitaires imposées le 20 décembre par la France pour les flux en provenance du Royaume-Uni. Le Shuttle Freight a réalisé un trafic hebdomadaire historique la deuxième semaine de décembre avec plus de 40 000 camions transportés.En 2020, sur le segment résidentiel, Icade Promotion a enregistré 5 338 réservations, soit une hausse de 5,4%, ainsi que 5 208 ventes notariées, soit une hausse de 15%. Le 30 décembre 2020, Icade a finalisé l’acquisition d’Ad Vitam, société de promotion immobilière spécialisée en logements et bureaux, basée à Montpellier. Avec cette acquisition, Icade a pour ambition de développer la marque Ad Vitam by Icade qui sera centrée sur la réalisation de campus d’entreprises dédiés à la « soft industrie » et à forte valeur ajoutée environnementale et énergétique.Les ventes estimées de Mauna Kea Technologies pour le quatrième trimestre 2020 devraient se situer dans une fourchette de 2,2 à 2,3 millions d'euros, ce qui représente une croissance d'environ 30 à 36%. Compte tenu des incertitudes importantes dans ce contexte, liées au rythme de la reprise après la pandémie de Covid-19, l'inventeur du Cellvizio, la plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie laser confocale a choisi de donner une information spécifique sur l'évolution prévue du chiffre d'affaires sur cette période.Le résultat d'exploitation du second semestre 2020 de Saint-Gobain dépassera 2 milliards d'euros, soit une croissance de plus de 20% à données comparables et la marge d'exploitation atteindra ainsi un niveau record sur cette période. Le spécialiste des matériaux de construction a bénéficié de ventes au quatrième trimestre 2020, qui devraient nettement dépasser les attentes. Elle devrait atteindre environ 10,2 milliards d'euros, affichant une croissance interne supérieure à 6%, avec une très bonne tendance de prix.