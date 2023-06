Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Jeudi 8 juin 2023

Aujourd'hui à 09:01 Partager

Adeunis

L'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels) indiquera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Airbus

Airbus a fait le point sur son activité commerciale du mois de mai 2023. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 63 avions commerciaux le mois dernier à 36 clients. En parallèle, 17 commandes brutes ont été enregistrées en mai et 144 commandes nettes depuis le début de l'année. Sur les 5 premiers mois de l'année, Airbus a livré 244 avions à 70 clients. Le constructeur aéronautique prévoit de livrer 720 appareils en 2023.



Atos

Le Conseil d'Administration d'Atos s'est prononcé à l'unanimité contre une résolution présentée par des actionnaires minoritaires proposant la révocation du président Bertrand Meunier, et qui sera soumise au vote des actionnaires lors de l'Assemblée générale du 28 mai, a indiqué la société informatique dans un communiqué. " Tout bouleversement dans la gouvernance de la société lors de la mise en œuvre du plan de transformation du Groupe serait préjudiciable à son intérêt social " s'est justifié Atos.



Catana

Catana Group annonce que son résultat net consolidé " continue sa progression " au 1er semestre et s'établit à 9,9 millions d'euros contre 8,2 millions d'euros au 1er semestre 2021/2022, soit 10,5 % du chiffre d'affaires. " Le carnet de commandes très solide du groupe, associé aux perspectives logistiques favorables pour l'exercice prochain en raison de l'accord trouvé avec un second motoriste, consolident également la préservation d'un modèle de croissance à deux chiffres sur l'exercice 2024/2025 " annonce le spécialiste des navires de plaisance.



Ecomiam

Le spécialiste de la distribution de produits surgelés présentera ses résultats du premier semestre.



Innate Pharma/Sanofi

Innate Pharma SA a annoncé l'obtention par Sanofi du statut " Fast Track " de la Food and Drug Administration (FDA), l'agence des médicaments américaine, pour SAR'579 / IPH6101 pour le traitement de maladies hématologiques. Ce candidat-médicament est un NK Cell Engager trifonctionnel anti-CD123 engageant les récepteurs NKp46 et CD16 issu d'une collaboration de recherche entre Innate Pharma et Sanofi, aujourd'hui développé par Sanofi.



Saint-Gobain

Saint-Gobain a indiqué qu'il prévoyait une marge d'exploitation à deux chiffres au premier semestre. Le spécialiste des matériaux de construction explique qu'il continue depuis le début de l'année " à démontrer sa résilience en consolidant son très bon niveau de performance opérationnelle ".



Société Générale

Société Générale a signé des accords avec deux groupes bancaires panafricains en vue de la cession de ses filiales au Congo et en Guinée Équatoriale au Groupe Vista, et de ses filiales en Mauritanie et au Tchad au Groupe Coris. Ces quatre accords prévoient la cession totale des parts de la banque française dans ses filiales locales africaines : Société Générale Congo, Société Générale de Banques en Guinée Équatoriale, Société Générale Mauritanie, et Société Générale Tchad, actuellement détenues respectivement à 93,5%, 57,2%, 95,5% et 67,8%.



Soitec

Soitec a généré sur l'exercice fiscal 2022-2023, un résultat net en progression de 15% à 233 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant a progressé de 37%, atteignant 267 millions d'euros. La marge d'Ebitda a atteint 36%, en ligne avec son objectif. Elle s'était élevée à 35,8% sur l'exercice précédent. Soitec souligne qu'il s'agit du plus fort taux de marge d'Ebitda jamais atteint par la société.