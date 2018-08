Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 06 août 2018

0 0

Le fabricant de légumes cuisinés communiquera son chiffre d'affaires annuel 2017-2018 après la séance de Bourse.??Carrefour et Tesco ont annoncé dans un communiqué commun avoir signé formellement leur partenariat stratégique dévoilé le 2 juillet dernier. Comme indiqué précédemment, cet accord couvrira les relations stratégiques avec les fournisseurs ainsi que l'achat en commun de produits de marque propre et de biens non marchands. Il sera régi par des cycles opérationnels de trois ans. Suite à l'accord formel annoncé ce matin, les deux groupes s'attendent à ce que leur collaboration soit opérationnelle en octobre 2018.La dernière fournée de résultats des banques françaises a reçu un bon accueil en Bourse grâce à des résultats meilleurs que prévu, sans que des sous-performances dans certaines spécialités ne viennent gâcher ces publications. Crédit Agricole (+1,92% à 12,18 euros) a affiché ainsi vendredi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 tandis que Natixis a occupé une place fort honorable parmi les principales progressions du SBF 120.Electro Power Systems (EPS), un pionnier technologique des solutions de stockage d'énergie et des microgrids, annonce le succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) dont la souscription s'est déroulée du 20 au 30 juillet. Le montant brut de l'émission s'élève à 30,3 millions d'euros et se traduit par la création de 3 191 715 actions nouvelles.Genomic Vision, société spécialisée dans le développement de tests de diagnostic in-vitro (IVD) pour la détection précoce des cancers et des maladies héréditaires et d'applications pour les laboratoires de recherche (LSR), annonce aujourd'hui les premiers résultats d'un travail de recherche réalisé avec le Centre de Ressources Génomiques Végétales (CNRGV) de l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) visant la mise au point d'une nouvelle technique d'analyse du génome végétal.Maurel & Prom a vu ses résultats repasser dans le vert au premier semestre, affichant un bénéfice net de 20 millions d'euros contre une perte nette de 56 millions un an plus tôt. Son excédent brut d'exploitation a augmenté de 27% à 99 millions d'euros, soit 51% (+6 points) du chiffre d'affaires. Ce dernier est ressorti à 196 millions d'euros, en croissance de 14%. Au 30 juin 2018, Maurel & Prom affiche une position de trésorerie de 265 millions d'euros et un endettement net de 335 millions.Natixis (+1,42% à 6,122 euros) a fini vendredi parmi les principales progressions de l'indice SBF 120 grâce à des bénéfices plus élevés que prévu au deuxième trimestre. Sur cette période, la filiale de BPCE a enregistré un bénéfice net part du groupe en augmentation de 19% à 580 millions d'euros. Hors éléments exceptionnels, il a progressé de 5% à 556 millions d'euros. Le consensus Inquiry Financial réalisé pour Reuters s'élevait à 497 millions d'euros.Poujoulat a dévoilé un chiffre d'affaires en hausse de 4,6% au titre du premier trimestre 2018/2019 clos fin juin. Il a atteint 40,43 millions d'euros. Les ventes à l'exportation ont été dynamiques et ont progressé de 7,7 %, précise le fabricant de cheminées. Poujoulat a également fait état de carnets de commandes des différents segments supérieurs à ceux de l'an dernier, ce qui laisse entrevoir un "bon deuxième trimestre".Le groupe Prologue informe ses actionnaires qu'il publiera le 7 août 2018 après bourse son chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2018, en avance sur la date qui avait été initialement fixée au 15 août 2018.Le cimentier dévoilera ses résultats semestriels après la clôture de la séance.??Le semencier publiera son chiffre d'affaires annuel en fin de journée.??Vivendi a enregistré la semaine dernière la seconde plus forte hausse du CAC 40, avec un gain de 4,13%. Le groupe de médias et de divertissement a fait trois annonces majeures lundi dernier ses résultats semestriels, l'entrée en négociations exclusives pour acquérir Editis et ses projets pour l'évolution du capital d'Universal Music (UMG) - qui ont globalement les faveurs des investisseurs, bien qu'à des degrés divers. C'est incontestablement la perspective de la cession jusqu'à 50% du capital d'UMG à un "partenaire stratégique" qui a retenu le plus l'attention.