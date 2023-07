Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 10 juillet 2023

Airbus

Airbus est convaincu que le carburant aviation durable (SAF) jouera un rôle majeur dans la décarbonisation de l'aviation. Le constructeur aéronautique s'est déjà fixé un objectif : atteindre 10% de SAF pur dans le mélange de carburant dans les opérations internes de ses avions commerciaux et de ses hélicoptères. Le groupe veut également couvrir les vols de convoyage, c'est-à-dire lorsque les compagnies aériennes transportent un nouvel avion jusqu'à sa base d'origine. Airbus offre gratuitement jusqu'à 5% de SAF pur aux clients qui prennent livraison d'un avion à Toulouse et à Hambourg.



Casino

Casino annonce que 3F Holding a étendu la durée de validité de son offre, déposé le 4 juillet dernier, au 10 juillet 2023. Le distributeur étudie toujours l'autre offre qu'elle a reçue, celle de EP Global Commerce a.s. et Fimalac. La semaine dernière, le ministère de l'Économie a souhaité que ce soit la meilleure offre en terme industrielle et d'emplois qui soit retenue pour renforcer les fonds propres du groupe Casino, lourdement endetté, a déclaré mercredi un représentant de Bercy.



Euronext

Euronext a annoncé l'achèvement du programme de rachat d'actions. L'infrastructure de marché paneuropéenne de référence annonce avoir finalisé le rachat de 330 000 de ses propres actions au prix moyen de 63,77 euros. Ce programme de rachat a été réalisé dans le cadre du plan d'intéressement à long terme d'Euronext par un agent indépendant du 12 juin 2023 au 7 juillet 2023 et conformément aux conditions de l'autorisation accordée par l'Assemblée générale des actionnaires d'Euronext le 17 mai 2023.



Gaussin

Gaussin, acteur du transport de marchandises propre et intelligent, annonce la réussite de sa levée de fonds en financement participatif, réalisée en collaboration avec Lumo, spécialisée dans le financement de projets s'inscrivant dans la transition écologique. D'un montant total de 8 millions d'euros, cette opération prenait la forme d'obligation simple. Les 8 millions d'euros de financement participatif ont été découpés en deux " tranches " de collecte de 4 millions d'euros, qui se sont succédées.



Nacon

Suite au communiqué publié par Daedalic Entertainment, Nacon confirme qu'une réorganisation est en cours au sein de son studio, qui va désormais se recentrer sur ses activités d'édition. Daedalic possède depuis plusieurs années tout le savoir-faire et les ressources nécessaires pour assurer l'édition d'une dizaine de jeux indépendants par an, et son catalogue de jeux pour l'année fiscale 2023-2024 reste inchangé et particulièrement fort avec 12 jeux prévus.



Sensorion

Sensorion, société de biotechnologie pionnière au stade clinique, dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir les pertes d'audition, annonce avoir soumis une première demande d'autorisation d'essai clinique (CTA) pour OTOF-GT auprès de la Medicines Healthcare products Regulatory (MHRA) l'agence britannique de régulation des médicaments (MHRA).



TotalEnergies

TotalEnergies inaugure sur le site de Grandpuits la plus grande centrale solaire d'Ile-de-France ainsi qu'un parc de stockage d'énergie par batteries, en présence de Valérie Pécresse, Présidente de la Région Ile-de-France. Ces deux projets s'inscrivent dans la stratégie de TotalEnergies à transformer la raffinerie de Grandpuits en une plateforme multi-énergies et sans pétrole. D'une superficie de 12 hectares et d'une capacité de 25 mégawatts-crête (MWc), la centrale solaire de Grandpuits génère annuellement 31 gigawattheures (GWh) d'électricité verte.



À l'occasion de la rencontre ce jour à Alger entre Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et Toufik Hakkar, Président-directeur général de Sonatrach, une série d'accords ont été signés pour renforcer la coopération des deux entreprises dans la production de gaz naturel, dans la livraison de gaz naturel liquéfié (GNL) à l'Europe, et dans le développement en Algérie des énergies renouvelables.



TotalEnergies et son partenaire SOCAR (State Oil Company of the Republic of Azerbaijan) annoncent la mise en production de la première phase de développement du champ de gaz à condensats d'Absheron, situé en mer Caspienne, à environ 100 km au sud-est de Bakou. Cette première phase connecte un puits producteur sous-marin à une nouvelle plateforme de traitement du gaz, elle-même reliée aux installations existantes de SOCAR à Oil Rocks.