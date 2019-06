Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 10 juin 2019

0

ADL PARTNERL'assemblée générale d'ADL Partner a décidé la distribution d'un dividende d'un euro par action, conformément à la proposition faite par le directoire. Sa date de détachement est fixée au 12 juin 2019 et sa mise en paiement interviendra le 14 juin. L'assemblée générale a également approuvé la nomination en qualité de membres du conseil de surveillance d'Isabelle Vigneron-Laurioz et de Marc Vigneron pour une durée de six exercices.AIR LIQUIDEAir Liquide Chine a signé un accord pour céder à son client Fujian Shenyuan New Materials Co. Ltd., sa filiale Air Liquide Fuzhou, qui exploite huit unités dédiées situées à Fujian (dans le sud-est de la Chine). Le complexe de gaz industriels cédé comprend une unité de gazéification de charbon, ainsi qu'une unité de séparation des gaz de l'air, une unité de purification de gaz de synthèse et une usine d'ammoniaque.AST GROUPL'Assemblée générale mixte des actionnaires d'AST Groupe, troisième constructeur de maisons individuelles en France, réunie le 5 juin 2019, a approuvé l'ensemble des résolutions proposées dont les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2018. L'Assemblée a également validé le versement d'un dividende de 0,25 € par action, dont la mise en paiement interviendra le 21 juin 2019.BIOM'UPLes assemblées générales ordinaire et extraordinaire des actionnaires de Biom'up ont approuvé l'ensemble des résolutions qui leurs étaient soumises à l'exception de la résolution 10 de l'assemblée générale ordinaire ayant pour objet la ratification de la cooptation de Caroline Lang en qualité d'administrateur de la société.DELTA DRONEConformément à ce qui avait été annoncé le 25 mars 2019, Delta Drone a finalisé en fin de semaine dernière l'acquisition de 65% du capital de ATM Group SRA, société qui contrôle elle-même trois sociétés opérationnelles spécialisées dans la sécurité privée, l'accueil, et la formation d'agents de sécurité. Simultanément, la société Drone Protect System rejoint également le groupe, par le biais d'une prise de participation de 40% réalisée par DDrone Invest, filiale d'investissement détenue à 100% par Delta Drone SA.EUROFINS SCIENTIFICEurofins Scientific a fait le point sur la cyberattaque avec rançon dont il a été victime au cours du week end du 1 et de 2 juin et qu'il avait révélé le 3 juin. Grâce à la promptitude de sa réaction, toutes les sociétés du spécialiste de la bio-analyse ont continué de fonctionner au services de leurs clients, a indiqué un communiqué publié uniquement en anglais, Le groupe coté à Paris fera un point sur l'impact financier de cette attaque lors de ses résultats semestriels, fin août.RENAULTLe torchon continue de brûler entre les deux "partenaires", Renault et Nissan. Le constructeur japonais a confirmé ce matin l'information Reuters selon laquelle le français bloquait la réforme de sa gouvernance. La marque au losange, qui détient 43,4% du capital, s'inquiète d'être sous-représentéeau sein des comités de Nissan, dont la création a été décidée à la suite de l'arrestation en novembre dernier de l'ancien patron de Nissan et Renault Carlos Ghosn. Le groupe japonais regrette hautement cette décision qui va selon, lui, à l'encontre des efforts entrepris pour améliorer sa gouvernance.SANOFILes résultats de phase III de Soliqua de Sanofi montrent une baisse significative de la glycémie sanguine comparativement à des traitements par agoniste des récepteurs GLP-1. Les patients passés sous Soliqua ont obtenu un taux de glycémie moyen inférieur au taux de 7 % recommandé par l'American Diabetes Association, a indiqué le groupe pharmaceutique français. Les résultats complets de phase III ont été présentés dimanche aux 79èmes sessions scientifiques de l'American Diabetes Association.