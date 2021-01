Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 11 janvier 2021

© AOF 2021

ADOCIAAdocia développe une matrice hydrogel permettant de maintenir l'activité des implants de cellules pancréatiques chez le patient diabétique de type 1. “En capitalisant sur nos expertises dans les domaines de la médecine régénérative et du diabète, notre équipe multidisciplinaire a développé une matrice contenant des cellules qui a pour but, une fois implantée, de constituer une structure organoïde capable de contrôler la glycémie", a expliqué Olivier Soula, Directeur Général Délégué et Directeur R&D.AIRBUSLes rumeurs qui avaient circulé dans la presse il y a quelques jours avaient donné le bon ordre de grandeur. Airbus a livré 566 avions commerciaux en 2020. C'est 34% de moins qu'en 2019, crise du Covid-19 oblige. En parallèle, le géant aéronautique européen a enregistré 383 nouvelles commandes d'avions l'an dernier, dont 268 commandes nettes. L'A220 a remporté 64 nouvelles commandes, ce qui le confirme comme le premier avion de sa catégorie. La famille A320 a remporté 296 nouvelles commandes, incluant 37 A321XLR.ALTAMIRApax Partners SAS a conclu avec NPM Capital NV un accord portant sur l'acquisition de la société néerlandaise NL Mental Care Group B.V. (Mentaal Beter), un fournisseur de services innovants en matière de santé mentale qui opère sous les marques Mentaal Beter, Vitalmindz, Alleskits et Opdidakt. Apax Partners réalisera cette acquisition aux côtés de l'équipe dirigeante de Mentaal Beter, qui continuera à en assurer la direction.GROUPE GORGEGroupe Gorgé a reçu dans les derniers jours de l'année 2020 la notification de la plus importante commande de son histoire dans l'activité de protection incendie. Le groupe s'est vu confier un contrat de près de 7 millions d'euros pour l'étude et la réalisation d'un système de protection incendie sur le plus important site équipé de sprinklers (installation fixe d'extinction automatique à eau) d'Europe. Cette prestation, qui sera réalisée sur deux ans, consiste en la pose de 20000 sprinklers sur 4 bâtiments.INTERPARFUMSInterparfums a signé une promesse sous conditions suspensives en vue de l'acquisition de son futur siège social situé en plein cœur de Paris. L'opération devrait être finalisée au printemps 2021 pour une installation prévue à la fin de l'année 2021 ou au début de l'année 2022. Cette acquisition constitue un véritable projet d'entreprise qui permettra à l'ensemble des équipes de travailler et évoluer dans un cadre exceptionnel en ligne avec la qualité des marques du portefeuille, de recevoir l'ensemble des partenaires dans les meilleures conditions et de développer le portefeuille de licences.SANOFISanofi va acquérir Kymab et ajoute à son portefeuille de développement l'anticorps monoclonal humain KY1005 ciblant OX40L, un régulateur essentiel du système immunitaire. Sanofi va payer environ 1,1 milliard de dollars, assorti de paiements d'étape pouvant atteindre 350 millions de dollars, en fonction de la réalisation de différentes phases de développement. Cette acquisition renforce la présence de Sanofi en immunologie et s'inscrit dans sa stratégie visant à développer des traitements qui soient les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique.TESSITessi annonce la finalisation de la cession au groupe espagnol Servinform de ses participations dans les sociétés Graddo II, BPO Solutions Spain et Diagonal Company Services & Solutions. Le périmètre cédé contribuait en 2019 au chiffre d’affaires groupe pour 83,3 millions d'euros et au résultat opérationnel courant pour 0,8 million d'euros. Tessi avait annoncé le 13 octobre dernier, la signature d’un accord avec Servinform pour la cession de ce périmètre, accord soumis à des conditions suspensives.TOTALTotal a acquis Fonroche Biogaz, une société qui conçoit, construit et exploite des unités de méthanisation en France. Avec près de 500 gigawattheures (GWh) de capacité installée, qui a doublé entre 2019 et 2020, Fonroche Biogaz est aujourd'hui le leader du marché français de la production de gaz renouvelable avec plus de 10% de part de marché grâce à un portefeuille de 7 unités en service et de 4 autres projets en développement à court terme, a indiqué la compagnie pétrolière.VETOQUINOLVetoquinol a acquis les droits australiens des familles de produits Drontal et Profender auprès d'Elanco Animal Health. Ces produits sont des médicaments vermifuges pour chiens et chats, disponibles en comprimés et en application spot-on. Précédemment, en août 2020, Vetoquinol a acquis les familles de produits Profender et Drontal pour le marché européen et le Royaume-Uni en lien avec l'acquisition par Elanco des activités de santé animale de Bayer.