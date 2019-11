Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 11 novembre 2019

0

CELYADCelyad souligne la sécurité et l'activité clinique de CYAD-101, premier traitement allogénique CAR-T de sa catégorie sans modification génomique pour le CCRm, lors de la 34ème réunion annuelle de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC), tenue à Washington D.C. du 6 au 10 novembre 2019.DELFINGENDelfingen Industry a dégagé un chiffre d'affaires de 172,9 millions d'euros en croissance de 7,3% sur les neuf premiers mois. La croissance organique ressort à 3,7%. "Dans des conditions de marché difficiles, la croissance reste soutenue avec une surperformance de 11 points de la production automobile mondiale. Le chiffre d'affaires de la division automobile (80 % des ventes) progresse dans tous les segments de marché et toutes les régions", précise le groupe.DELTA PLUS GROUPDelta Plus Group a annoncé être entré en pourparlers exclusifs avec les actionnaires de la société Gamesystem, en vue de prendre une participation majoritaire au capital de cette société, basée en France, en Espagne et en Italie, dans le but d'accélérer son développement sur le segment de la sécurisation des infrastructures contre les chutes de hauteur. Gamesystem a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2018, un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros.EDFElisabeth Borne, recommande à EDF de " réfléchir " à son rôle au cas où un scénario " 100 % énergies renouvelables " serait retenu à terme pour la fourniture d'énergie en France, aux dépens de nouvelles centrales nucléaires. " L'objectif est de réduire la part du nucléaire à 50 % d'ici 2035. Au-delà, on doit avoir tous les scénarios sur la table avec un objectif d'assurer pour tous les Français et les entreprises une électricité abordable ", a déclaré la ministre de la transition écologique,dans l'Emission politique de France Inter, France Télévisions et Le Monde.GENFITGenfit a annoncé des résultats issus d'une étude démontrant que NIS4, outil diagnostic non-invasif sanguin développé pour le diagnostic de la stéatohépatite non-alcoolique (NASH), a présenté une performance supérieure aux autres outils non-invasifs dans le diagnostic de la NASH chez des patients atteints de diabète de type 2. Ces résultats ont été présentés le 10 novembre au Liver Meeting 2019 de l'AASLD à Boston.LATECOERELatécoère a adressé une offre indicative non-engageante et être entré en négociation exclusive en vue de l'acquisition potentielle de certains actifs et contrats de l'activité de câblage EWIS (Electrical Wiring Interconnection System) de Bombardier Aviation. Le chiffre d'affaires annuel moyen de l'activité de câblage EWIS concernée au titre des trois dernières années s'élève à 60 millions de dollars.L'issue de cette opération dépendra de la conclusion des travaux de due diligence usuels à venir, de la négociation d'accords juridiques engageants et de la mise en place de son financement.MEDIAWANMediawan a annoncé l’augmentation de son capital social. Au terme d’un Directoire en date du 1er octobre 2019, le capital social a été porté à 319 227,23 euros correspondant à 31 922 723 actions d’une valeur nominale de 0,01 euro chacune, suite à une augmentation de capital induisant l’émission de 46.317 actions nouvelles, consécutive à l’acquisition d’actions gratuites attribuées le 30 septembre 2017.OSE IMMUNOTHERAPEUTICSOse Immunotherapeutics présente une corrélation positive entre la réponse aux néo-épitopes et l'amélioration de la survie chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules traités par son candidat médicament Tedopi.PERNOD RICARDVendredi dernier, les actionnaires de Pernod Ricard réunis en assemblée générale ont adopté toutes les résolutions proposées. Ils ont fixé le montant du dividende à 3,12 euros par action au titre de l'exercice 2018/19. Un acompte de 1,18 euro par action ayant été versé le 10 juillet 2019, le solde, soit 1,94 euro par action, sera détaché le 25 novembre 2019. L'assemblée a renouvelé pour une durée de 4 ans le mandat d'administratrice de Kory Sorenson et a nommé pour 4 ans Esther Berrozpe Galindo et Philippe Petitcolin en qualité d'administrateurs.