Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 12 avril 2021

Bigben Interactive a annoncé la mise en place d'un nantissement au bénéfice des porteurs d'obligations échangeables en actions de la société Nacon tel que prévu lors de l'émission.Carmat a émis une deuxième tranche de 650 000 bons de souscription d'actions (BSA) dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres Kepler Cheuvreux. Le 27 septembre 2018, la medtech a mis en place avec Kepler Cheuvreux un contrat de financement en fonds propre (equity line) d'un montant maximal de 25 millions d'euros, pour une durée de trois ans. La première tranche de 400 000 BSA, émise en septembre 2018, a permis à ce jour à la société de bénéficier dans le cadre de ce contrat d'un financement de 9,1 millions d'euros.Le spécialiste des équipements de protection individuelle publiera ses résultats annuels.GeNeuro a fait le point vendredi soir sur sa situation financière pour le premier trimestre 2021. A fin mars, la trésorerie du groupe s'élevait à 4,8 millions d'euros. " Le montant total disponible assure à GeNeuro une solide visibilité financière jusqu'au deuxième trimestre 2022 en tenant compte du financement de toutes les activités en cours ", a indiqué la société.L'équipementier électronique publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.New Port, la société de cadres présidée par Alain Dinin, a cédé aujourd'hui 1,2 millions d'actions Nexity, soit 2,14% du capital, ce qui ramène ainsi sa participation au capital de Nexity à 5,12%. Cette cession de bloc hors marché s'est faite au profit d'AG2R La Mondiale, qui a ainsi commencé à mettre en œuvre son intention de prendre une participation de l'ordre de 5% au capital de Nexity.Vendredi dernier, Sanofi a annoncé l'acquisition de la biotech américaine Tidal Therapeutics spécialisée dans le développement préclinique d'agents thérapeutiques qui font appel à une technologie ARN messager (ARNm) unique de reprogrammation in vivo des cellules immunitaires. L'acquisition représente un investissement initial par le laboratoire français de 160 millions de dollars, auquel viendront s'ajouter des paiements par étape pouvant atteindre 310 millions de dollars en fonction de la réalisation de différentes phases de développement. Ce matin, Sanofi a annoncé un un investissement de 400 millions d'euros sur cinq ans pour la création, à Singapour, d'un centre spécialisé dans la production de vaccins unique en son genre, bouleversant la production traditionnelle en faisant appel à des technologies de fabrication digitales de pointe.Dans une lettre adressée à ses actionnaires, Solutions 30 s'insurge une dernière fois contre les fonds spéculatifs qui l'attaquent, agissent en meute et déforment les faits en toute impunité. Solutions 30 assure dès lors qu'il ne répondra plus à cette campagne de désinformation.Total et ses partenaires en Tanzanie et en Ouganda, dont le chinois CNOCC (China National Offshore Oil Corporation) ont signé les accords définitifs nécessaires au lancement du projet majeur de développement du Lac Albert. Ce dernier englobe les projets pétroliers amont de Tilenga et Kingfisher en Ouganda et la construction de l'oléoduc East African Crude Oil Pipeline (EACOP) en Ouganda et en Tanzanie. Le projet Tilenga, opéré par Total, et le projet Kingfisher, opéré par CNOOC, devraient atteindre une production cumulée de 230 000 barils par jour en plateau.