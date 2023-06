Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 12 juin 2023

Biosynex

Biosynex annonce avoir signé un contrat d'acquisition visant la totalité des actions non encore détenues par la biotech de la société de droit du Delaware ProciseDx. Nestle Health Science ainsi que les autres actionnaires, employés, anciens employés et investisseurs qui représentaient un bloc de 57,33% du capital ont cédé l'intégralité de leurs titres en contrepartie d'un paiement initial immédiat, d'un paiement différé dû le 28 décembre 2023 et d'un complément de prix qui sera versé sous réserve de l'obtention des autorisations de commercialisation de la FDA.



Eiffage

Eiffage vient de signer un contrat d'achat portant sur les 49 % du capital de la société concessionnaire du Viaduc de Millau, détenus par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts). Réalisée de gré à gré, cette acquisition de 236,5 millions d'euros, financée sur trésorerie disponible, permet à Eiffage de devenir l'actionnaire unique de la société concessionnaire du Viaduc de Millau.



Legrand

Dans le cadre de son programme de rachat d'actions, et conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale mixte du 31 mai 2023, Legrand annonce la signature d'un contrat avec un prestataire de services d'investissement afin de mettre en œuvre une deuxième tranche portant sur un maximum de 80 millions d'euros. Il est prévu que les achats débutent le 12 juin 2023 pour une période pouvant aller jusqu'au 21 juillet 2023. Ces actions seront annulées.



Lhyfe

Lhyfe , l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable et pionnier des projets de production d'hydrogène en mer, et Capital Energy, producteur et distributeur espagnol d'énergie fondé il y a plus de vingt ans dont l'ambition est de devenir le premier opérateur d'énergie 100% renouvelable dans la péninsule ibérique, ont signé un accord de collaboration pour le développement conjoint de projets d'hydrogène offshore renouvelable au large de l'Espagne et du Portugal.



Scor

Scor a annoncé vendredi le décès de Denis Kessler, qui s'est éteint le 9 juin 2023 à l'âge de 71 ans. En Bourse, l'action du réassureur a signé la deuxième plus forte hausse de l'indice SBF 120, avec un gain de 6,13% à 24,93 euros, la disparition du président non exécutif relançant la spéculation sur l'avenir de Scor. Denis Kessler était en effet un fervent défenseur de l'indépendance de la société. Il s'était opposé à la rentrée 2018 à la proposition de rachat de Covéa. L'affrontement entre les deux groupes avait duré près de 3 ans.



Vivendi

Vivendi a obtenu l'autorisation de la Commission européenne de réaliser son projet de rapprochement avec le groupe Lagardère. Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des deux engagements, à savoir la cession d'Editis, pour laquelle le groupe a conclu une promesse d'achat avec International Media Invest a.s. le 23 avril dernier, ainsi qu'à la cession intégrale du magazine Gala, qui fait d'ores et déjà l'objet de nombreuses marques d'intérêt.