Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 13 août 2018

0 0

Air France-KLM se retrouve de nouveau sous la menace de "quinze jours de grève" si le futur PDG du groupe ne reprend pas les négociations sur les salaires. L'avertissement vient de Philippe Évain, président du Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), principal syndicat des pilotes de la compagnie et artisan des derniers mouvements de contestation au sein d'Air France qui ont coûté 260 millions d'euros à la société au deuxième trimestre. Ce conflit social avait entrainé la démission du PDG Jean-Marc Janaillac et la nomination d'une présidente par intérim, Anne-Marie Couderc.Atos (-13,18% à 93,50 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice CAC 40, la semaine dernière. Le spécialiste des services numériques a pourtant fait part de son désaccord sur l'approche de Credit Suisse dans une note publiée mardi et aboutissant à l'abaissement de son opinion de Neutre à Sous-performance. Ce dernier expliquait alors que les "arrangements financiers" représentaient la majorité de la récente amélioration du cash flow. Le titre avait chuté alors de plus de 10%.AwoX a fait savoir que, dans le cadre de son rapprochement avec Chacon, les objectifs financiers 2018 (un rythme de croissance dynamique en 2018 et un Ebitda positif) formulés avant cette opération sont désormais devenus caduques, notamment au regard du quasi triplement de l’activité. Le groupe communiquera sur ses nouvelles ambitions dès lors que l’acquisition sera finalisée. En données pro forma 2017, le nouvel ensemble aurait ainsi réalisé 31 millions d'euros de chiffre d'affaires et un Ebitda retraité d'ores et déjà positif à 500 000 euros.AwoX a ramené sa perte d'Ebitda à -312 000 euros à l'issue du premier semestre, selon des résultats préliminaires. Elle était de -431 000 euros un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a reculé de son côté de 12%, à 5,328 millions d'euros, marqué par un effet important de saisonnalité. En effet, le recul du chiffre d’affaires d’un semestre à l’autre est peu significatif, dans la mesure où AwoX avait bénéficié d’une importante commande en lighting connecté pour Eglo, intégralement facturée au deuxième trimestre 2017.A l’issue du troisième trimestre, clos fin juin, de l’exercice 2017/2018, Media 6 a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 60,9 millions d'euros, en diminution de 8,6%. Sur le seul troisième trimestre, les revenus ont chuté de 12,7% à 20 millions d'euros, dont 15,7 millions d'euros (-19,9%) dans la Production et 4,3 millions d'euros (en hausse de 30,3%) dans les services.Les banques n'ont pas été les seules valeurs en Europe à souffrir d'importants dégagements vendredi : le secteur des semi-conducteurs a été également à la peine. Infineon a affiché l'une des plus fortes baisses de l'indice Dax 30 tandis que son concurrent franco-italien, STMicroelectronics, a fini en queue du CAC 40, avec un repli de 4,91% à 18,03 euros. Plusieurs facteurs ont contribué à cette morosité, dont des tensions internationales, les Etats-Unis cumulant les contentieux avec la Chine, la Russie et la Turquie.