Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 14 janvier 2019

0

JCDECAUXJCDecaux a pris connaissance d'un article paru sur le site internet de l'Australian Financial Review en date du 10 janvier 2019 - information relayée par certaines notes d'analystes financiers - faisant état du fait que "JCDecaux serait en pôle position pour remporter l'appel d'offres de la ville de Sydney (.)." JCDecaux s'étonne de cette information et d'autres informations associées qui sont inexactes puisque JCDecaux a pris la décision de ne pas soumettre d'offre au vu des conditions actuelles de l'appel d'offres.BNP PARIBASBNP Paribas va fermer dans les trois mois sa filiale de trading pour compte propre, a confirmé vendredi dernier une source proche du dossier à Reuters. Basée à Paris, la filiale de BNP Paribas, dénommée Opera Trading Capital, dispose aussi d'équipes à Hong Kong et à Londres. Elle est aussi dotée de quelque 600 millions d'euros de fonds propres, a précisé l'agence de presse.OREGEOrège a signé un contrat de crédit-bail sur 6 ans de trois solutions SLG avec la ville d’Orlando pour une valeur globale supérieure à 1,3 million de dollars. Ces solutions seront mises en œuvre au 2ème trimestre 2019. La ville d'Orlando est une grande métropole du centre de la Floride qui connaît une croissance démographique rapide et qui doit faire face à une augmentation importante des coûts d'élimination des boues de sa station d’épuration de 300.000 équivalents habitants.HYBRIGENICSHybrigenics a reçu une offre de prise de contrôle par voie d'apport partiel d'actif de la part d'une société française cotée sur Euronext qui ne souhaite pas être nommée à ce stade des discussions sous accord de confidentialité. L'apport envisagé consisterait en une filiale de cette société ; cette filiale génère déjà du chiffre d'affaires et possède des projets de R&D déjà actifs dans le domaine de la biotechnologie.EURONEXTEuronext lance aujourd'hui son offre de 625 millions d'euros sur l'opérateur boursier norvégien Oslo Bors VPS. L'opérateur boursier paneuropéen propose 145 couronnes par action en numéraire. L'offre s’achèvera le 11 février prochain après Bourse. Le groupe a confirmé le soutien d'actionnaires représentant 50,5% du capital de la Bourse d'Oslo. De son côté, Oslo Bors assure avoir reçu des marques d'intérêts d'autres candidats et a appelé ses actionnaires à attendre sa recommandation, attendue au plus tard avant la fin février.VINCIAu quatrième trimestre 2018, le réseau des aéroports gérés par Vinci Airports a accueilli près de 48 millions de passagers, soit une hausse de 7,2% à réseau comparable par rapport au quatrième trimestre 2017. Sur 2018, le réseau a accueilli 195,2 millions de passagers, soit une croissance de 6,8% par rapport à l'exercice précédent.DMSPlus forte hausse du marché SRD, Diagnostic Medical Systems Group a bondi vendredi de 27,44% à 1,05 euro, sa division DMS Biotech ayant annoncé des premiers résultats encourageants pour l'essai clinique sur l'arthrose. Portant sur 40 patients atteints d'arthrose du genou, il vise à évaluer l'efficacité et la sécurité de l'injection d'une préparation de tissu adipeux, en comparaison de l'acide hyaluronique, dans le traitement de cette pathologie.STENTYSStentys a bondi vendredi de 15,8% à 0,531 euro après l'annonce d'une forte hausse de ses ventes. Le fabricant de stents a réalisé au quatrième trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 2,965 millions d'euros, en hausse de 58,4% à données publiées. Gilbert Dupont tablait sur une progression de 32,5% à 2,479 millions. En pro forma, les ventes accusent un repli de 6%, mais le courtier redoutait une baisse bien plus marquée (-22,4%). Sur l'année, le chiffre d'affaires de la medtech est ressorti à 8,873 millions, en hausse de 26,1% à données publiées et en repli de 12,5% en pro forma.