Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 14 juin 2021

© AOF 2021

AIRBUSL'Allemand René Obermann, nommé en avril 2020 à la présidence du conseil d'administration d'Airbus, a accordé une interview aux Echos. L'ancien patron de Deutsche Telekom annonce la poursuite des efforts de restructuration du groupe pour rester compétitif. Le dirigeant concède avoir une obsession, celle de ne pas passer à côté des "nouvelles tendances".AIR FRANCE-KLMAprès la conversion des régimes de retraite de KLM en régimes collectifs à cotisations définies pour les pilotes et les personnels de cabine en 2017, un accord a également été conclu pour le fonds de pension du personnel au sol de KLM. De ce fait, tous les principaux fonds de pension de KLM ont désormais un régime collectif à cotisations définies. La compagnie aérienne souligne que ce changement conduira à une plus grande prévisibilité des contributions annuelles et à une plus faible volatilité au bilan.GLOBAL BIOENERGIESGlobal Bioenergies lance la marque de maquillage Last, première gamme de maquillage longue durée à plus de 90% d'origine naturelle. Cette marque compte 18 références de mascaras, mascaras sourcils et ombres à paupières. "Les tests instrumentaux et les études cliniques démontrent des performances se hissant au niveau des meilleurs produits conventionnels du marché : c'est la première fois qu'une marque composée à plus de 90% d'ingrédients naturels atteint de telles performances", assure la société dans un communiqué.ORANGESelon un rapport de l'Inspection générale d'Orange, mandatée par le PDG Stéphane Richard, le dysfonctionnement des numéros d'urgence qui a eu lieu au soir du 2 juin 2021 serait bel et bien dû à un dysfonctionnement logiciel. "Le dysfonctionnement a porté sur l'interconnexion entre les services voix mobile, voix sur IP d'une part et ceux hébergés sur le réseau commuté (la plupart des numéros d'urgence étant sur cette technologie) d'autre part, suite à une opération de modernisation et d'augmentation capacitaire du réseau, débutée début mai, pour répondre à l'accroissement du trafic", explique l'opérateur dans ses conclusions.SAINT-GOBAINSaint-Gobain a procédé en date du 11 juin 2021 à l'annulation de 5 700 000 d'actions auto- détenues achetées sur le marché. A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 532,6 millions d'actions et le nombre de titres en circulation s'élève à 530 millions d'actions.SCOR"Compte tenu de certains engagements pris par Barclays et Scor, les deux parties ont mis fin au différend qu'elles avaient porté devant la High Court of Justice de Londres, à des conditions mutuellement acceptables", a indiqué le réassureur dans un communiqué.VIVENDICanal+, la filiale de Vivendi, a annoncé dans un communiqué se retirer de la Ligue 1. Cette décision fait suite à l'attribution par la LFP des droits des lots des deux consultations Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT. Ces lots incluent notamment 304 matchs de Ligue 1 Uber Eats, dont les dix meilleures affiches, et 304 matchs de Ligue 2 BKT, par saison, pour les trois saisons à venir (2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024).