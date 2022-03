Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 14 mars 2022

© AOF 2022

Le gouvernement a publié le 12 mars 2022 au Journal Officiel le décret et les arrêtés datés du 11 mars 2022 relatifs à l'attribution de 20 TWh de volumes d'ARENH supplémentaires pour 2022. Dans ce cadre, EDF a revu à la hausse l'impact négatif des décisions sur ses comptes 2022. Le groupe a également revu à la hausse l'impact négatif sur ses comptes de la baisse de sa production.Au 31 décembre 2021, la trésorerie et équivalents de trésorerie d'Erytech s'élevaient à 33,7 millions d'euros (environ 38,1 millions de dollars), contre 44,4 millions d'euros au 31 décembre 2020 et 38,0 millions d'euros en septembre 2021. La société considère que sa position de trésorerie actuelle, sans tenir compte des recettes futures provenant d'éventuelles opportunités stratégiques, peut financer ses dépenses d'exploitation planifiées et ses programmes actuels jusqu'au troisième trimestre 2022.Groupe Gorgé a annoncé être entré en négociations exclusives avec les actionnaires de la société iXblue en vue de réaliser l'acquisition de 100% de son capital sur la base d'une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros. Cette opération permettra de rapprocher iXblue et ECA Group, filiale de Groupe Gorgé spécialisée dans la robotique autonome. Un communiqué de presse précisant les caractéristiques de l'opération sera publié lundi matin avant l'ouverture de bourse.Kering Eyewear a signé un accord en vue de l'acquisition de Maui Jim, Inc. Fondée en 1987, Maui Jim est la plus grande marque indépendante de lunettes haut de gamme au monde, avec une position de leader en Amérique du Nord, indique le groupe français. Reconnue pour la très haute technicité de ses produits et son héritage hawaïen distinctif qui en fait l'incarnation de "l'Esprit Aloha", Maui Jim est une marque authentique qui offre une large gamme de montures solaires et optiques de haute qualité vendues dans plus de 100 pays.Le producteur d'énergie renouvelable publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Le chiffre d'affaires 2021 d'Orpéa s'élève à 4,285 milliards d'euros, en hausse de +9,2% (dont +5,1% de croissance organique). Cette évolution intègre notamment les contributions des nouveaux établissements ouverts en 2021, des acquisitions réalisées (dont First Care, Belmont et Brindley en Irlande et Sensato en Suisse) et de la remontée du niveau d'activité. L'Ebitdar (Ebitda avant loyers) s'élève à 1,068 milliard, soit une marge de 24,9% sur le chiffre d'affaires 2021.Le Conseil d’administration de Rexel a décidé de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de Rexel qui se tiendra le 21 avril 2022 la distribution d’un montant de 0,75 euro par action, prélevé sur la prime d’émission. La date de détachement est fixée au 3 juin 2022. La distribution sera mise en paiement le 7 juin 2022.Safe a signé un accord exclusif avec le groupe d'achat Clinicpartner en Allemagne pour fournir à leurs hôpitaux partenaires ses solutions d'implants et d'instruments vertébraux prêts à l'emploi. Desservant plus de 200 hôpitaux à travers l'Allemagne, les hôpitaux Clinicpartner sont responsables de plus de 20 000 procédures rachidiennes par an, dans plus de 30 hôpitaux rachidiens, représentant plus de 18 millions d'euros de ventes d'implants. Avec l'accord maintenant en place, Safe Orthopaedics a le statut de fournisseur privilégié dans ces hôpitaux Clinicpartner.L'essai clinique de phase II évaluant l'amcenestrant, un dérégulateur sélectif expérimental optimisé des récepteurs des œstrogènes (SERD) par voie orale de Sanofi, n'a pas atteint son critère d'évaluation primaire, à savoir l'amélioration de la survie sans progression, selon une évaluation centralisée indépendante.L'investisseur activiste australien Clearway Capital a adressé une lettre au conseil d'administration de TotalEnergies appelant le groupe à cesser ses activités en Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine, ou bien de soumettre cette proposition au vote des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale, a révélé Reuters vendredi dernier au soir.Le spécialiste de la santé animale publiera (avant Bourse) ses résultats annuels.