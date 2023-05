Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 15 mai 2023

Axa

Axa a publié ses informations financières semestrielles et annuelles de 2022. Le numéro deux de l'assurance en Europe, après l'allemand Allianz, a indiqué avoir dégagé sur le premier trimestre un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 31,8 milliards d'euros, porté par ses activités d'assurance dommage, en croissance de 5% entre janvier et mars. Toutefois, en santé, vie, épargne et retraite, ses revenus ont accusé un revenu de 2%. A fin mars, son ratio de solvabilité II est ressorti à 217% contre 215% fin 2022.



Casino

"Le projet de Daniel Kretinsky est différent du nôtre mais pas incompatible, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à se parler puisqu'il croit dans cette entreprise", a déclaré hier le directeur général de Teract (Gamm Vert, Jardiland, Boulangeries Louise). Moez-Alexandre Zouari, qui négocie depuis plusieurs mois pour reprendre l'activité française du distributeur en difficultés, a appelé le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, auteur d'une offre distincte, à travailler de concert, dans un entretien accordé à plusieurs médias dont l'AFP.



Freelance.com

La plateforme de recrutement pour consultants présentera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Poujoulat

Le spécialiste des conduits de cheminée dévoilera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



Prologue

L'éditeur de logiciels communiquera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Touax

Le loueur d'actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs).