Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 16 janvier 2023

Catana Group

Le spécialiste des navires de plaisance annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre.



Genoway

La société spécialisée dans les modèles de recherche génétiquement modifiés pour l'industrie pharmaceutique et les laboratoires de recherche académique publiera son chiffre d'affaires du quatrièmes trimestre.



Theradiag

Theradiag a fait part d'un chiffre d'affaires annuel 2022 de 12,2 millions d'euros, en croissance de 9,7%. La société spécialisée dans le diagnostic in vitro a réalisé 55% de son chiffre d'affaires à l'étranger, contre 52% en 2021. L'activité Théranostic affiche de nouveau une solide croissance sur l'année avec une progression de chiffre d'affaires de 0,1%, en dépit de moins d'instruments vendus par Theradiag en 2022. Cette activité représente, comme, en 2021, 52% des ventes de la société. La part de cette activité réalisée à l'étranger progresse et atteint 68% en valeur contre 65% en 2021.



TotalEnergies

TotalEnergies a annoncé ce lundi avoir approuvé la décision finale d'investissement concernant le développement du projet de Lapa South-West au large du Brésil, qui représente un investissement d'environ 1 milliard de dollars. TotalEnergies est l'opérateur de ce projet situé dans le bassin de Santos, à 300 kilomètres environ des côtes brésiliennes, avec une participation de 45%. Shell (30%) et Repsol Sinopec (25%) sont ses partenaires pour ce projet, a indiqué le producteur d'énergie dans un communiqué.