Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 16 mars 2020

Face à ces restrictions croissantes sur la possibilité de voyager et à une demande fortement orientée à la baisse qui se sont traduites sur les dernières semaines par une baisse du trafic et des ventes, Air France-KLM va devoir au cours des prochains jours réduire progressivement son activité de manière très significative, avec une offre en sièges kilomètres offerts (SKO) qui pourrait baisser entre -70% et -90%. Cette réduction de capacités est actuellement programmée pour une durée de 2 mois, et le groupe pourra la faire évoluer si nécessaire.Le conseil d'administration de Baccarat a pris acte de la démission de Daniela Riccardi, de son mandat de directrice générale de la société. Daniela Riccardi quittera ses fonctions le 31 mars prochain. Le conseil d'administration a nommé son président, Zhen Sun, en qualité de directeur général de la société, pour une période intérimaire, le temps de mener à bien le processus de désignation d'un nouveau directeur général. À cette fin, les fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général ont été réunies par le conseil d'administration.Bureau Veritas annonce que dans un contexte exceptionnel et évolutif de pandémie de coronavirus (Covid-19), et afin d'assurer la santé et la sécurité de ses salariés, de ses prestataires et de ses actionnaires et la préservation des droits de participation de ces derniers à l'Assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration de Bureau Veritas qui s'est réuni le 13 mars 2020 a pris la décision de reporter la date de l'Assemblée générale annuelle initialement fixée le jeudi 14 mai 2020 au vendredi 26 juin 2020 à 15h.Le spécialiste de la construction et de la rénovation de maisons publiera (après-Bourse) ses résultats annuels.Le spécialiste des étiquettes digitales publiera ses résultats annuels.TechnipFMC a affiché la plus forte baisse de l'indice CAC 40 vendredi et sur la semaine. Il a perdu 48% en 5 séances dans le sillage des cours du pétrole. Le groupe parapétrolier sortira du CAC 40 le 23 mars et sera remplacé Worldline. L'or noir a connu cette semaine son plus important décrochage depuis la première guerre du Golfe, en 1991. Le fort recul des cours du pétrole la semaine dernière est lié à la décision de l'Arabie saoudite de vendre son pétrole en solde et d'augmenter de manière significative sa production dans un contexte économique déprimée par le coronavirus.Le laboratoire dédié à la santé animale publiera ses résultats annuels.