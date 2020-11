Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 16 novembre 2020

0 0

Le spécialiste des équipements sportifs et de loisirs publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier semestre.AB Science a annoncé la mise en place d'un Programme d'Augmentation de Capital à Terme (PACTTM) avec un fonds contrôlé par Alpha Blue Ocean. Ce dernier s'est engagé à souscrire, à compter de la date des présentes et pendant une période de 24 mois, à la demande d'AB Science, à des augmentations de capital par tranches comprises entre 500.000 et 1,0 million d'actions, dans la limite globale de 4,0 millions d'actions (soit 7,8 % du capital actuel).Le groupe aéroportuaire publiera son trafic d'octobre.Alstom a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant d'environ 2 milliards d'euros (prime d'émission incluse). Le produit de l'augmentation de capital permettra de financer en partie l'acquisition de Bombardier Transport, dont le prix est attendu jusqu'à 5,3 milliards d'euros.Atos lance Atos OneCloud, une initiative pour accélérer de manière pro-active la migration de ses clients vers le Cloud à travers un guichet unique d'offres, des capacités sectorielles spécifiques de mise sur le marché et une organisation dédiée. Atos OneCloud permettra aux entreprises de bénéficier de tout le potentiel du Cloud grâce à l'optimisation de leurs processus métiers et la modernisation de leurs applications, les rendant plus agiles, plus mobiles, plus axées sur les données et plus centrées sur leurs clients.Le chiffre d'affaires du groupe Baccarat s'est élevé à 34,6 millions d'euros au troisième trimestre 2020, en baisse de 0,9% à changes comparables et de 2,9% à changes courants par rapport à la même période un an plus tôt, sous l'effet d'une évolution défavorable des fluctuations monétaires sur la période. L'activité a toutefois montré des signes encourageants de reprise après un premier semestre 2020 en baisse de -30,8%. En données cumulées, le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 s'établit à 86,8 millions d'euros, soit une baisse de 20,9% à changes courants et -21,2% à changes comparables.Au 30 septembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de Genfit s’élevaient à 199,3 millions d’euros contre 303,0 millions d’euros un an plus tôt. Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 225,7 millions d’euros. Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de 2020 s’élève à 350 milliers d’euros contre 31 millions d’euros pour la même période en 2019.Immobilière Dassault a fait part de revenus locatifs de 15 millions d'euros au titre des neuf premiers mois de son exercice 2020, soit une baisse de 3,59% sur un an. La foncière explique que cette variation résulte, d'une part, des effets positifs des relocations et des paliers de loyers et, d'autre part, de l'impact négatif de la crise du Covid-19 qui continuera de se manifester au quatrième trimestre.Touax a publié un produit des activités au troisième trimestre 2020 de 43,3 millions d’euros, contre 40,2 millions d’euros l'an passé à la même époque, soit une progression de 7,8%. Sur les neuf premiers mois de l’année, il s’élève à 124,6 millions d’euros (+4,1%). "Les effets de la crise sanitaire sont limités", affirme le loueurs de moyens de transports lourds (wagon, barges...). Cette performance s’appuie principalement sur la hausse de 7,0% du chiffre d’affaires locatif des matériels en propre (39,5 millions d’euros) et au dynamisme de l’activité de vente de matériels (27,8 millions).Le spécialiste du camping-car publiera ses résultats annuels.En cumul à fin septembre 2020, le produit net bancaire d'UFF s'élève à 127,6 millions d'euros, en repli de 13%. Il a été marqué par le recul des commissions de placement en ligne avec le repli de la collecte commerciale et la bonne résistance des commissions sur encours. Les premières ont chuté de 25% à 47,1 millions d'euros. A 849 millions d'euros, la collecte commerciale est en recul de 24%.Conformément à l’avis de l’Autorité des marchés financiers, Worldline procèdera le 19 novembre 2020 au retrait obligatoire de toutes les actions Ingenico qui n’ont pas été apportées à l’offre publique, soit un total de 2.576.195 actions Ingenico représentant 4,04% du capital et au plus 4,93% des droits de vote2 d’Ingenico et de toutes les OCEANEs Ingenico qui n’ont pas été apportées à l’offre publique, soit 10.449 OCEANEs Ingenico, représentant 0,36% du nombre d’OCEANEs en circulation.