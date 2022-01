Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 17 janvier 2022

© AOF 2022

Actia Group a annoncé l'étude de projets structurels de cession d'activités non stratégiques contribuant au renforcement de sa structure financière. Conforté par la croissance continue de son carnet de commandes, permettant de viser, à une échéance de 4 ans, un chiffre d'affaires de plus de 800 millions d'euros, le groupe envisage de céder des activités non essentielles à l'atteinte de cet objectif.Alpha MOS annonce que le FPCI Jolt Targeted Opportunites et Ambrosia Investments AM, actionnaires agissant de concert et détenant, ensemble, 79,62 % du capital de la société, ont confié un mandat de cession discrétionnaire à un prestataire de services d'investissement indépendant, la société Kepler Cheuvreux, portant sur 600.000 actions de la société chacun, soit un total de 1.200.000 actions représentant 11,79 % du capital de la société. A l'issue de l'opération, si elle aboutit, Jolt et Ambrosia conserveront plus des deux tiers du capital de la société.Le spécialiste des navires de plaisance publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Lors de sa réunion du 12 janvier dernier, le Conseil d’administration d’Ipsos a coopté Pierre Barnabé en qualité d’Administrateur. Cela fait suite à la démission de Henry Letulle, dont le mandat d’Administrateur arrivait par ailleurs à échéance à l’issue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à se tenir le 17 mai prochain.Le mandat irrévocable confié par LVMH à un prestataire de services d'investissement (PSI) a pris fin le 14 janvier 2022 conformément à ses termes. Ce mandat, qui s'inscrivait dans le cadre du programme de rachat d'actions de LVMH, portait sur l'acquisition d'actions LVMH pour un montant maximum de 300 millions d'euros. 417.261 actions LVMH ont été acquises dans le cadre de ce mandat. Comme annoncé précédemment, les actions ainsi achetées seront annulées.Au premier trimestre de l'exercice 2021-2022 (clos fin décembre), l'activité du Groupe Manutan a affiché une croissance de 6,4% par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, incluant un effet de change positif de 1,1% et un effet jours positif de 0,1% (+5,2% à change et jours constants, pas d'effet périmètre). Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 225,6 millions d'euros, contre 212,1 millions d'euros pour l'exercice précédent.Neoen a officiellement lancé Goyder Renewables Zone, son projet majeur en Australie-Méridionale, en confiant, fin décembre 2021, la réalisation d'un parc éolien de 412 MW à un consortium constitué de GE Renewable Energy et d'Elecnor. Ce parc, Goyder South Stage 1, sera constitué de 75 turbines GE 5.5-158 Cypress, un modèle d'éolienne qui a déjà été largement déployé en Australie et dans le monde entier.OSE Immunotherapeutics a annoncé le départ d'Alexis Peyroles en tant que directeur général de la société. Dominique Costantini, actuellement présidente du conseil d'administration d'OSE Immunotherapeutics et directrice générale de 2012 à 2018, a été nommée directrice générale intérimaire, avec effet immédiat. La recherche d'un nouveau directeur général a démarré avec l'aide d'un cabinet de recrutement international de premier plan.En 2021, les ventes mondiales de Renault Group s'élèvent à 2 696 401 véhicules, en baisse de 4,5 %. Les ventes de la marque Renault ont reculé de 5,3% à 1 693 609 véhicules tandis que celles de la marque Dacia ont grimpé de 3,1% à 537 095 unités. La France est le premier marché du groupe avec 521 710 unités vendues et une part de marché de 24,9%.Scor a nommé Yves Cormier au poste de responsable des Relations Investisseurs, avec effet immédiat. Yves reportera à Ian Kelly, directeur financier du groupe, et sera basé Londres. Ian Kelly commente : " Je suis ravi qu'Yves nous rejoigne en tant que responsable des Relations Investisseurs. Alors que nous nous apprêtons à dévoiler notre prochain plan stratégique fin mars, son expérience et ses compétences nous seront extrêmement précieuses afin de poursuivre notre dialogue proactif avec les actionnaires et de partager avec le marché la feuille de route du groupe visant à créer de la valeur ".Sensorion a annoncé aujourd'hui les résultats de l'étude de phase 2 du SENS-401 (Arazasetron) sur 115 patients pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine (SSNHL). SENS-401 est sûr et bien toléré, toutefois il n'a pas atteint le critère principal d'évaluation de 15 dB, une amélioration considérée significative de l'audiométrie tonale pure (dB) dans l'oreille affectée par rapport au déficit initial en comparaison avec le placebo à la fin de la période de traitement de quatre semaines.TotalEnergies a signé un accord pour céder, conjointement avec Inpex, la société Angola Block 14 B.V. à la société angolaise Somoil. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités angolaises. La société Angola Block 14 B.V., détenue par TotalEnergies Holdings International B.V. (50,01%) et Inpex Angola Block 14 Ltd (49,99%), détient une participation de 20 % dans le bloc 14 en Angola et une participation de 10 % dans le bloc 14K. Ces blocs offshore sont en production depuis 1999.