Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 17 mai 2021

Le spécialiste des équipements sportifs et de loisirs publiera son chiffre d'affaires annuel.Bostik, une filiale d'Arkema, élargit son offre d'adhésifs de haute performance aux Etats-Unis avec le projet d'acquisition d'Edge Adhesives Texas, avec des actifs complémentaires dans le domaine des adhésifs thermofusibles et des rubans auto-adhésifs pour le marché des bâtiments résidentiels. Ce projet s'inscrit dans la stratégie du chimiste français d'acquisitions ciblées visant à étoffer sa gamme d'adhésifs et à développer de nouveaux produits pour répondre à la demande croissante.GreenYellow explore la possibilité d'une introduction en bourse pour financer ses ambitions de croissance. Selon la filiale d'énergie de Casino, cette introduction représente une étape naturelle afin d'accélérer l'expansion de son modèle de plateforme décentralisée au service de la transition énergétique de ses clients, en France et à l'international.Le spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.Au premier trimestre 2021, le Groupe Bogart a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 48,5 millions d'euros, en repli limité de 9,9%. A périmètre et change constants, le chiffre d'affaires ressort en repli de 9,7%. La base de comparaison reste peu favorable sur ce trimestre puisque l'an dernier le confinement avait impacté l'activité sur les deux dernières semaines de mars uniquement, souligne le groupe français de parfums et cosmétiques.A la suite de l’intrusion détectée sur son réseau informatique, Laurent Perrier a annoncé avoir immédiatement engagé toutes les mesures nécessaires pour rétablir son activité dans les meilleures conditions. " Ces mesures ont permis une reprise de la totalité des activités opérationnelles et de renforcer significativement le réseau informatique du groupe " précise la maison de Champagne. L’incident n’aura pas d’effet significatif sur ses résultats.Au premier semestre 2020/2021, MND Group a accusé une perte nette de 8,2 millions d'euros après une perte de 19,2 millions un an plus tôt. Grâce à la maîtrise des charges opérationnelles (recul de 10% des charges externes sur la période) et à la matérialisation des premières économies d'échelle liées à la rationalisation du nombre de sites industriels et de filiales de distribution, le groupe a atteint le point mort opérationnel. L'Ebitda ajusté s'est ainsi élevé à 0,2 million, contre une perte de 13,8 millions au premier semestre 2019/2020.Néovacs a annoncé une levée de fonds de 4 millions d'euros par le tirage de 4 tranches d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale d'un million d'euros, souscrite par European High Growth Opportunities Securitization Fund. Le produit net de cette opération (3,88 millions) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50 %, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech).Le portefeuille de génotypage SNPsig SARS-CoV-2 par réaction en chaîne par polymérase (PCR) de Novacyt a été inclus dans l'accord-cadre du NHS England pour la détection des variantes préoccupantes (VoC). Novacyt annonce également le lancement de deux nouveaux tests PCR pour détecter les VoC du SARS-CoV-2.Saint-Gobain a signé un accord en vue de l'acquisition de Duraziv, groupe roumain spécialisé dans la production d'adhésifs et autres solutions à valeur ajoutée de chimie du bâtiment. Cette acquisition permettra à Saint-Gobain d'élargir sa gamme de solutions d'aménagement intérieur et extérieur.Le candidat-vaccin de Sanofi et GSK recombinant avec adjuvant contre la Covid-19 a entraîné la production de concentrations élevées d'anticorps neutralisants chez les adultes, toutes tranches d'âge confondues. La forte réponse immunitaire observée après l'administration d'une seule dose chez des patients ayant déjà été infectés souligne le solide potentiel d'une vaccination de rappel. Une étude internationale de phase III devrait débuter dans les prochaines semaines.Solutions 30 SE communiquera le mardi 25 mai après bourse. Dans cette attente, le cours reste suspendu. Lundi dernier, le groupe avait demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre à compter de l'ouverture du marché et dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. L'action a clôturé vendredi 7 mai à 10,38 euros, en repli de 7,4% sur la semaine.Les produits retraités des activités de Touax se sont élevés à 24,6 millions au premier trimestre 2021, en recul de 4,2%. Les activités en propriété ont progressent de 3,2% à 23,06 millions d'euros, avec une augmentation des ventes de matériels détenus en propre, notamment dans l'activité constructions modulaires, minorés par une baisse de l'activité locative, notamment dans l'affrètement de barges fluviales.Videlio a réalisé un chiffre d'affaires de 52,1 millions d'euros au premier trimestre 2021, en repli de 5,9 % à périmètre publié par rapport à celui du premier trimestre 2020 et de 6,9 % à périmètre comparable (c'est-à-dire en excluant la société Nevicom SA). Le chiffre d'affaires reste pénalisé par l'épidémie de Covid-19 sur l'activité Evénementielle et l'activité Cruise, l'activité Corporate ayant au contraire fait preuve d'une belle dynamique de reprise. Sur l'activité Cruise il s'agit d'un décalage dû au report du départ d'un navire en construction aux chantiers de l'Atlantique.