Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 17 septembre 2018

M6Stéphane Courbit et M6 s’intéressent à la privatisation de FDJ, révèle BFM Business. Selon plusieurs sources citées par BFM Business, le propriétaire des jeux en ligne Betclic a a multiplié les contacts auprès des différents acteurs du dossier ces derniers mois. Selon BFM Business, la chaine M6 a aussi regardé le dossier. L'idée serait de " monétiser cet investissement avec de l'espace publicitaire ou de créer des petites émissions autour des jeux " explique un bon connaisseur de M6 cité par BFM Business.SCORCovéa étudie de nouveaux scénarios pour prendre le contrôle du réassureur Scor qui a rejeté une offre de rachat amicale de son premier actionnaire, a révélé Reuters vendredi dernier. Selon l'agence de presse, Covéa, qui détient 8,22% du capital de Scor, souhaite convaincre le conseil d'administration du réassureur d'accepter une transaction qui permettrait de conserver la cotation en Bourse du groupe présidé par Denis Kessler.RALLYERallye a signé une ligne de crédit confirmée à échéance 30 juin 2020 pour un montant de 500 millions d'euros auprès de cinq de ses banques de référence BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Crédit Industriel et Commercial, HSBC et Natixis, qui témoigne de leur volonté d'accompagner Rallye dans la durée. Cette ligne de crédit additionnelle ne bénéfice d'aucun nantissement sur les titres Casino et renforce le dispositif de liquidité de Rallye. Rallye réaffirme sa confiance dans les fondamentaux et les perspectives du groupe.SANOFILes résultats détaillés d'un essai clinique pivot de phase III montrent que Dupixent (dupilumab) en monothérapie a permis d'obtenir une amélioration significative des signes et symptômes de la dermatite atopique, ainsi que de certaines mesures de la qualité de vie, chez des adolescents (âgés de 12 à 17 ans) atteints de dermatite atopique modérée à sévère inadéquatement contrôlés par des traitements topiques ou auxquels ces traitements étaient déconseillés, a révélé Sanofi.CGGCGG annonce ce jour le démarrage d'une étude multi-clients marine à haute densité et forte couverture azimutale dans le bassin West Shetland au Royaume-Uni. Cette étude de 3600 km2 qui bénéficie d'un intérêt élevé de la part de nos clients a été préparée en accord avec des clients internationaux majeurs. L'objectif est de fournir des données sismiques de haute résolution au nord-ouest des îles Shetland sur la partie nord de la crête de Rona, une zone à fort potentiel actuellement sous-explorée. Les données préliminaires (PreSDM) seront disponibles dès le premier trimestre 2019.CAPGEMINISelon la 10e édition du World Quality report (WQR) publiée par Capgemini et Sogeti en partenariat avec Micro Focus, l'expérience client gagne en importance depuis plusieurs années et s'impose pour la première fois comme la priorité majeure des acteurs du secteur IT dans le cadre de leurs activités d'assurance qualité (AQ). Le rapport met également en lumière qu'un recours combiné à l'intelligence artificielle (IA), le " machine learning " et l'" analytics " pourrait constituer le principal vecteur de disruption de l'AQ et du testing au cours des deux à trois prochaines années.GTTGTT a récemment obtenu l'approbation de principe (AiP) de la part de la société de classification Bureau Veritas pour le développement d'un nouveau système de confinement de cargaison de la famille NO96. Appelé NO96 Flex, ce nouveau système bénéficie à la fois des attributs de la technologie éprouvée NO96 et des avantages procurés par l'utilisation de panneaux en mousse.ORCHESTRA-PREMAMANOrchestra-Prémaman annonce aujourd’hui les termes d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) d’un montant d’environ 28,6 millions d’euros. L’offre entraînera la création de 27 807 165 actions nouvelles, au prix de souscription unitaire de 1,03 euro (soit 0,30 euro de nominal et 0,73 euro de prime d’émission). L’offre s’inscrit dans le cadre des engagements pris par la société au titre du Protocole Orchestra. Le produit de l’augmentation de capital permettra à la société de renforcer les fonds propres du groupe et sa flexibilité financière.IMMOBILIERE DASSAULTImmobilière Dassault a publié les résultats de son 1er semestre 2018. Le résultat opérationnel s'établit à 12,055 millions d'euros, contre 18,242 millions d'euros à données comparables un an plus tôt. Les revenus locatifs s’inscrivent en baisse de 16,9% à 6,64 millions d'euros, en raison principalement du départ de locataires. Le cash-flow courant hors variation du BFR au 30 juin 2018 s’élève à 4,283 millions d'euros contre 5,835 euros au 30 juin 2017.