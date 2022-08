Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 1er août 2022

© AOF 2022

Le groupe Bolloré a enregistré un résultat net en hausse de 45 % à 947 millions d'euros au titre du premier semestre 2022. Le résultat net part du Groupe ressort à 562 millions d'euros, en progression de 156 %. L'Ebita, en hausse de 46 %, s'établit à 1,010 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires sur la période correspond à 11,518 milliards d'euros, en hausse de 24 % à périmètre et change constants.Le spécialiste des légumes transformés annoncera son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestreLe groupe biopharmaceutique publiera ses résultats du 1er trimestreAu premier semestre 2022, Delfingen, société spécialisée dans les solutions de protection et de cheminement des réseaux électriques et fluides embarqués, a enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 5,3% à 203,9 millions d'euros, contre 193,7 millions d'euros l'an passé, soit une croissance organique de 3,2%.Icade a signé le 29 juillet une promesse synallagmatique de vente avec la SCPI Elysées Pierre, SCPI gérée par HSBC REIM, portant sur la cession de l'immeuble AXE 13, un bâtiment de plus de 16 000 mètres carrés de bureaux situés à Nanterre Préfecture (92). Réalisée à un prix en ligne avec la valeur d'expertise, la vente est prévue fin octobre 2022, après la levée des conditions suspensives usuelles. Après la cession du Millénaire 4 et de Gambetta en avril et juin dernier, cette nouvelle cession porte à près de 570 million d'euros le volume de cessions réalisées depuis le début de l'année.Ipsen et Marengo Therapeutics ont conclu un partenariat stratégique afin de développer en phase clinique deux traitements candidats précliniques à partir de la plateforme STAR de Marengo. Cette collaboration bénéficiera non seulement de l'expertise de Marengo en R&D concernant un nouveau mécanisme d'activation des lymphocytes T, mais aussi de la présence internationale d'Ipsen en oncologie dans le cadre du développement clinique et de la commercialisation.Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PCAS a progressé de 3,3% au premier semestre à 109,80 millions d'euros. Il a augmenté de 1,4% à taux de change constant. Le groupe chimique a prévenu que sur cette période, le résultat opérationnel courant restera très déficitaire, affecté par un niveau d'activité toujours insuffisant pour couvrir les coûts fixes sur plusieurs sites en Synthèse Pharmaceutique, ainsi que par des dépréciations de stocks relatives à des produits non conformes.Saint-Gobain a finalisé le 29 juillet 2022 l'acquisition annoncée le 31 mai 2022 de Kaycan, entreprise de production et distribution de matériaux de construction d'extérieur au Canada et aux Etats-Unis. Le groupe français renforce ainsi " son statut de leader mondial de la construction durable en devenant l'acteur majeur dans les clins de façade au Canada et en élargissant son offre de revêtements en vinyle aux Etats-Unis avec des solutions complémentaires à base d'aluminium ou de bois transformé "." L'agence S&P a affirmé la note de solidité financière et de crédit émetteur à long terme ' AA- ' de Scor SE et de ses filiales et a maintenu sa perspective ' négative ' le vendredi 29 juillet ", a indiqué le réassureur. Il précise qu'elle " reflète le niveau élevé de solvabilité du groupe, estimé à 240% au 30 juin 2022 ". Scor ajoute qu'il " met en œuvre les actions nécessaires au redressement de sa rentabilité technique, à la réduction de la volatilité de ses résultats, tout en développant son fonds de commerce ".Le groupe semencier dévoilera son chiffre d'affaires au titre du quatrième trimestreVinci Airports a signé le rachat de 29,99 % d'OMA (Grupo Aeroportuario del Centro Norte). Cette opération lui permet d'enrichir son portefeuille de 13 aéroports - situés dans le nord et le centre du Mexique – qui ont accueilli 23 millions de passagers en 2019 (18 millions en 2021). Le groupe français s'implante ainsi dans le troisième pays le plus peuplé du continent américain et dont le trafic au deuxième trimestre 2022 a déjà dépassé son niveau d'avant crise sanitaire. Selon OMA, Vinci Airports a déboursé environ 815 millions de dollars (796 millions d'euros) pour cette participation.