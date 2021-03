Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 1er mars 2021

© AOF 2021

Archos a essuyé une perte nette de 3,4 millions d'euros en 2020 contre -36,5 millions d'euros en 2019. Le résultat opérationnel courant est de -3,1 millions d'euros pour l'exercice 2020 contre -11,3 millions d'euros en 2019. Cette année, le groupe a privilégié les ventes à valeur ajoutée, augmenté sa marge brute, continué à réduire les frais fixes et finalisé sa restructuration. Le chiffre d'affaires a chuté de 36% à 22,8 millions d'euros. Cette décroissance provient essentiellement de la crise de la COVID 19 qui a bouleversé l'exercice 2020.Bic a annoncé la finalisation de la cession de PIMACO, son activité d'étiquettes adhésives au Brésil, à Grupo CCRR pour un montant de 40 millions de Real brésiliens (environ 6,0 millions d'euros). La transaction a été approuvée par les autorités de la concurrence brésiliennes. Cette cession est cohérente avec la stratégie de rotation du portefeuille du Groupe, et la priorité accordée aux activités grand public à croissance rapide, telles que la créativité ("Creative Expression") et l'écriture digitale.Dans le cadre de la revue stratégique complète de son portefeuille, Danone est parvenu à un accord avec Cofco Dairy Investments Limited en vue de la conversion de sa participation dans China Mengniu Dairy Company Limited, actuellement détenue indirectement, en une participation directe. Cotée à Hong Kong et dotée d'une capitalisation boursière d'environ 18 milliards d'euros, Mengniu est une entreprise chinoise leader dans le secteur des produits laitiers dont Danone est actionnaire depuis 2013.Euronext se félicite de l'approbation par la Commission européenne de son projet d'acquisition de Borsa Italiana. Cette approbation améliore encore la certitude de l'exécution de la transaction, en satisfaisant à une condition majeure supplémentaire pour la réalisation de cette opération. La transaction reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires de plusieurs juridictions et à une déclaration de non-objection du Collège des régulateurs d'Euronext. La Bourse paneuropéenne prévoit de finaliser la transaction au cours du premier semestre 2021.Le spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.Genfit a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 0,765 million d'euros contre 31 millions un an plus tôt. Sa trésorerie s'élève à 171 millions d'euros au 31 décembre 2020. Cette position ne tient pas compte de l'opération de rachat d'une partie de ses Oceanes réalisée en janvier 2021 dans laquelle la société a engagé un montant de 47,48 millions d'euros. Le 30 septembre 2020, la biotech a annoncé son objectif de réduire de plus de 50% son rythme de consommation de trésorerie d'ici 2022 par rapport à ce qu'il était avant l'échec de son essai de phase 3 sur l'Elafibranor contre la Nash.Le chiffre d'affaire net 2020 de Nicox s'est élevé à 12,9 millions d'euros contre, pour l'année 2019, 6,9 millions. Il a été révisé à la hausse par rapport à celui publié dans le résumé financier du quatrième trimestre 2020 en raison d'un ajustement comptable reflétant un élément sans impact sur la trésorerie concernant des produits différés reçus d'Ocumension en mars 2020. La perte nette s'est élevée à 18,1 millions comparée à 18,9 millions en 2019. Au 31 décembre 2020, Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie de 47,2 millions contre 28,1 millions au 31 décembre 2019.Claire Le Gall-Robinson rejoint le Comité exécutif de Scor à compter de ce jour. Outre ses fonctions de secrétaire générale, qu'elle exerce depuis 2016, Claire Le Gall-Robinson a la responsabilité de la gouvernance, de la fonction conformité et de la fonction juridique. Elle contribue également à l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie du groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale.L'Union Financière de France a publié un Produit Net Bancaire de 179,1 millions d'euros, en baisse de 11% sur l'année après un repli de 18% au premier semestre 2020. Le résultat d'exploitation a chuté de 73% à 8,7 millions d'euros, du fait de la baisse du PNB combiné à la stabilité des charges d'exploitation. Le bénéfice net annuel est de 5,6 millions d'euros, contre 20,9 millions il y a un an. L'UFF prévoit de verser un dividende au titre de l'exercice 2020, mais n'en a pas communiqué le montant.Videlio a réalisé un chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2020, en repli de 10,8 % à périmètre publié par rapport à celui du dernier trimestre 2019 et de 12,0 % à périmètre comparable (c'est-à-dire en excluant la société Nevicom SA). Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre est supérieur de 16 % à celui du troisième, ce qui confirme la poursuite de la reprise d'activité constatée au début du second semestre. Le chiffre d'affaires cumulé s'établit à 201,4 millions d'euros, contre 246,8 millions en 2019, soit une diminution de 18,4 %.