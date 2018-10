Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 1er octobre 2018

0 0

AB SCIENCEAB Science a accusé au premier semestre 2018 une perte nette 11,121 millions d'euros contre 13,511 millions au 30 juin 2017. Le résultat opérationnel en revanche correspond à une perte de 14,192 millions, contre une perte de 13,709 millions au 30 juin 2017. Les produits d'exploitation, exclusivement constitués du chiffre d'affaires lié à l'exploitation d'un médicament en médecine vétérinaire, se sont élevés au 30 juin 2018 à 872 000 euros, contre 842 000 euros un an plus tôt.ALBIOMAAlbioma a annoncé la mise en service industriel, le 26 septembre 2018, de sa centrale 100 % bagasse/biomasse Galion 2 en Martinique. Les essais de la centrale ont débuté en janvier 2018, l'installation a pu fournir à la sucrerie du Galion la vapeur dont celle-ci avait besoin pendant la campagne sucrière, les tests de conformité au référentiel EDF se sont déroulés pendant l'été. La validation des résultats de cette dernière étape permet le démarrage du contrat conclu avec EDF pour une durée de 30 ans.INNATE PHARMAInnate Pharma présente aujourd'hui de nouvelles données de l'essai clinique de phase 1 évaluant IPH4102 chez des patients présentant un lymphome T cutané (LTC) en rechute ou réfractaire. IPH4102 a montré une activité clinique encourageante, avec un taux de réponse élevé et une survie sans progression durable. Les patients atteints de Syndrome de Sézary traités dans l'escalade de dose montrent une médiane de survie sans progression proche d'un an.TARKETTTarkett a finalisé l'acquisition de Lexmark Carpet Mills. Paul Cleary, directeur général de Lexmark rejoint Tarkett en qualité de président du segment hôtellerie en Amérique du Nord. L'acquisition sera immédiatement relutive pour la marge d'Ebitda du groupe, jusqu'à 50 points de base après synergies en année pleine. Cette opération sera financée au moyen d'une ligne de crédit existante. Sur une base pro forma, Tarkett prévoit de maintenir un ratio d'endettement net inférieur à 2,5 fois l'Ebitda fin 2018.FAURECIAFaurecia a finalisé l'acquisition à 100% de Parrot Faurecia Automotive. Cette opération fait suite à l'accord annoncé le 5 juillet dernier entre Parrot et Faurecia pour la prise de contrôle anticipée à 100% de Parrot Faurecia Automotive par Faurecia. La transaction est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 100 millions d'euros identique à celle retenue lors de l'entrée au capital par Faurecia en 2017.CASINOLe 28 septembre 2018, Casino a signé une promesse de vente avec un investisseur institutionnel de premier plan portant sur les murs de 55 magasins Monoprix ayant une répartition homogène avec celle du parc de magasins avec 19 actifs en Ile-de-France. Après déduction des droits d'enregistrement, la transaction s'élève à 565 millions d'euros pour un loyer annuel de 27 millions. Les produits de cession seront encaissés le 27 décembre 2018 au plus tard.SANOFISanofi a finalisé la cession de son activité Génériques européenne à Advent International (Advent) le 30 septembre. L'opération a été menée à son terme en avance sur le calendrier prévu pour un montant de 1,9 milliard d'euros (valeur de l'entreprise). Sanofi avait annoncé le début de négociations exclusives avec Advent en avril dernier et leur conclusion le 28 juin. Cette cession s'inscrit dans le cadre de la stratégie de simplification et de réorganisation déployée par Sanofi.ADTHINKAdthink, le spécialiste de la publicité, affiche un résultat net de -1,52 million d'euros au premier semestre 2018, à comparer avec +4,49 millions un an plus tôt. L’Ebitda ressort à -0,53 million contre 1,21 au premier semestre 2017. Le chiffre d’affaires est en recul à 7,19 contre 11,23 millions d’euros. Les résultats en baisse de ce premier semestre 2018 ont été marqués par la finalisation du plan de cession des activités d’édition, ainsi que par le recentrage sur une offre de publicité digitale à la performance. Une étape stratégique qui a modifié le périmètre d’activité de la société.KAUFMAN & BROADKaufman & Broad a publié ses résultats pour les neuf premiers mois de l'exercice 2018 (clos au 31 août). Ainsi, le promoteur immobilier a dévoilé un résultat net - part du groupe- de 51,8 millions d'euros, contre 33,2 millions d'euros un an plus tôt. De son côté, le résultat opérationnel courant s'établit à 98,3 millions d'euros, à comparer à 75,4 millions d'euros sur les neuf premiers mois de 2017. De ce fait, le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 9% contre 8% à la même période en 2017.ROCTOOLRoctool vient de dévoiler ses résultats du premier semestre 2018. Ainsi, le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, a publié un Ebitda de -1,1 million d'euros (contre une perte de 0,3 million d'euros au premier semestre 2017). Le chiffre d'affaires s'établit à 3,5 millions d'euros, en progression de 10% par rapport au 30 juin 2017. Une étape stratégique qui a modifié le périmètre d’activité de la société.RECYLEXRecylex a accusé au premier semestre 2018 une perte nette de 1,8 million d'euros, contre un bénéfice de 6,7 millions un an plus tôt. Le spécialiste du recyclage des métaux lourds a été pénalisé par le ralentissement de la production du segment Plomb. Le chiffre d'affaires a reculé de 11% à 194,6 millions. Au chapitre des perspectives, le groupe a rappelé que les cours des métaux en euros avaient enregistré une évolution favorable en début d'année 2018, avant de subir une légère correction au deuxième trimestre.BONDUELLELe spécialiste de la transformation industrielle et conserve des légumes a publié des résultats annuels solides.