Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 2 décembre 2019

AUDIOVALLEYAudioValley a conclu un nouvel accord avec Vivendi portant sur la renégociation des termes de la clause de remboursement anticipé du crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot. Le spécialiste international des solutions BtoB dans l'audio digital peut désormais rembourser de manière anticipée Vivendi avec un premier versement de 13 millions d'euros au plus tard le 20 décembre 2019 (au lieu du 30 novembre) et le solde avant le 31 mars 2020.CARMATCarmat a obtenu l'autorisation de reprise de l'étude pivot sur son cœur artificiel total au Kazakhstan. Les implantations seront réalisées au National Research Center for Cardiac Surgery de Nur-Sultan (anciennement Astana), où les équipes du Professeur Yuri Pya ont implanté avec succès le dispositif Carmat durant la première partie de l'étude pivot. De plus, plusieurs ponts à la transplantation réalisés dans ce centre ont démontré la capacité de ses équipes chirurgicales de mener à bien la procédure d'explantation du dispositif lorsqu'un cœur de donneur devient disponible.ERAMETA l'issue d'une procédure d'appel d'offres lancée en septembre 2018, le groupe Eramet a obtenu du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique camerounais des permis de recherche sur le bloc rutilifère d'Akonolinga. D'une durée de trois ans, ils vont permettre aux équipes du groupe minier de réaliser les travaux de terrain et les études de faisabilité nécessaires à l'obtention d'une convention minière d'exploitation.EUROPCAREuropcar Mobility Group a confirmé l'intention de son actionnaire principal, la société d'investissement Eurazeo, de céder tout ou une partie de sa participation de de 29,9%. Dans ce cadre, le loueur de voitures a mis en place un comité ad hoc indépendant afin de préserver ses intérêts.HERIGEDans le cadre de sa stratégie de reprise des investissements externes au service de la performance industrielle, Edycem, filiale Béton d'Herige, annonce ce jour être entrée en négociations exclusives avec BHR en vue de la reprise de 6 centrales à Béton basées en Sarthe (72) et en Mayenne (53). Cette acquisition permettrait à Herige de renforcer son maillage géographique et de poursuivre ainsi son développement commercial. L'activité Béton constitue aujourd'hui un axe fort de développement pour le groupe.ICADEAu terme de la consultation lancée par la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), le projet porté par le groupement formé par Icade, la Caisse des Dépôts (Banque des Territoires) et CDC Habitat, a été choisi par son Conseil d’administration pour réaliser l’ilot D du Village Olympique et Paralympique à Saint-Ouen-sur-Seine (Les Quinconces). Il construira un ensemble immobilier de plus de 48 000 mètres carrés destiné à accueillir 3 000 athlètes venus du monde entier.SAINT-GOBAINSaint-Gobain a finalisé le 29 novembre la cession de la société Distribution Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) au groupe Frans Bonhomme. La cession de cette activité, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de près de 3 millions d'euros en 2018, s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 70 millions d'euros. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain dans le cadre de sa nouvelle organisation.STMICROELECTRONICSSTMicroelectronics a finalisé l'acquisition totale de Norstel, fabricant suédois de plaquettes en carbure de silicium (SiC). ST a exercé son option d'acquisition des 45 % restants du capital social de Norstel, suite à la transaction initiale annoncée en février 2019. L'acquisition de Norstel, pour un montant total de 137,5 millions de dollars, a été financée sur de la trésorerie disponible.TF1Le groupe TF1 a annoncé l’acquisition de la finale de la Ligue des Champions pour les années 2022 – 2023 – 2024, soit 3 finales. " Première compétition de football en Europe, la Ligue des Champions est un évènement majeur qui bénéficiera d’une exposition de premier choix sur les antennes du groupe TF1, en exclusivité en clair", a souligné le groupe de médias.