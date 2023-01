Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 2 janvier 2023 02/01/2023 | 08:54 Envoyer par e-mail :

Biocorp, société française spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs médicaux et de systèmes d'administration de médicaments injectables, annonce l'émission d'obligations convertibles dans le cadre d'un contrat conclu le 30 décembre 2022 avec trois fonds gérés par la société de gestion Vatel Capital. Cette émission permet à Biocorp de renforcer sa trésorerie disponible à hauteur de 2,5 millions d'euros et ainsi, de financer les développements de nouveaux dispositifs médicaux connectés et la commercialisation des dispositifs dans de nouveaux pays.



Dassault Aviation

Dassault Aviation a dominé l'indice SBF 120 en 2022 en enregistrant un gain de 66,53%. Outre les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie sur les budgets militaires, le constructeur aéronautique a bénéficié des succès du Rafale à l'exportation. La Grèce a signé en mars un contrat pour faire l'acquisition de six Rafale neufs supplémentaires, qui rejoindront les 18 déjà commandés. En Avril, Dassault Aviation a reçu le premier acompte du contrat portant sur l'acquisition par les Émirats Arabes Unis de 80 Rafale.



Deezer

Deezer annonce ce lundi un changement de la présidence de son Conseil d'administration. Guillaume d'Hauteville a démissionné de son poste de Président du Conseil d'administration le 31 décembre 2022, et Iris Knobloch a été nommée Présidente du Conseil, prenant effet le 1er janvier 2023. Suite à ce changement, Guillaume d'Hauteville a été nommé Vice-président du Conseil d'administration, une fonction précédemment occupée par Iris Knobloch.



Orpea

Orpea affiche de loin la plus forte baisse de l'indice SBF 120 en 2022, ayant vu s'envoler en fumée plus de 90% de sa capitalisation. Tout est parti de la publication en janvier et la publication du livre " Les fossoyeurs ", un ouvrage relatant de graves dysfonctionnements dans la prise en charge des résidents. La situation n'a ensuite été que de Charybde en Scylla pour le spécialiste de la prise en charge de la dépendance : accusations de malversations d'anciens dirigeants, pratiques de gestion dysfonctionnelles, ouverture d'une procédure de conciliation… Etranglée par sa dette, Orpea est actuellement engagé dans une restructuration financière, qui sera massivement dilutive pour les actionnaires existants.



Teleperformance

Teleperformance a terminé l'année en tant que lanterne de l'indice CAC 40 avec un recul de 43,19%. Le spécialiste des prestations de services externalisés la relation client a souffert dans un premier temps de son statut de valeur de croissance dans un contexte de hausse des taux longs. L'action Teleperformance a connu une séance noire le jeudi 10 décembre, dévissant de plus de 30% avant d'être suspendue. Elle a souffert d'un article du Time portant sur des allégations de violation de droit des syndicats, de conditions de travail traumatisantes et de bas salaire en Colombie. Teleperformance a joué la transparence et s'est retiré du segment le plus offensant de son activité de modération de contenu.



Thales

Thales finit l'année en tant que plus forte hausse de l'indice CAC 40, avec un gain de 59,49%, distançant nettement son challenger, TotalEnergies. L'équipementier pour l'aérospatiale, la défense et la sécurité a vu son destin boursier être bousculé par le conflit en Ukraine. Cette guerre de conquête, la première en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, et de haute intensité, a mis en lumière la nécessité d'augmenter fortement les dépenses de défenses. Non seulement, les armements consommés lors de cet affrontement russo-ukrainien sont importants/élevés, mais ils le sont bien plus que prévu.



Valneva

Valneva a annoncé a publication de nouvelles données provenant d'une petite étude exploratoire portant sur l'utilisation comme rappel hétérologue de son vaccin inactivé contre le Covid-19, VLA2001. Dans cette étude, "une dose de rappel avec VLA2001 n'a généré qu'une augmentation marginale de la réponse des anticorps neutralisants", a fait savoir la société de biotechnologie.



© AOF 2023 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BIOCORP -2.71% 21.5 0.00% CAC 40 1.42% 6564.93 -9.50% DASSAULT AVIATION 0.51% 158.6 0.00% DEEZER -0.62% 2.901 0.00% NASDAQ COLOMBIA -0.07% 290.687175 -20.53% ORPEA 11.47% 6.88 0.00% TELEPERFORMANCE SE 1.53% 226 0.00% THALES -0.59% 118.6 0.00% TOTALENERGIES SE 2.64% 59.44 0.00% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) -1.09% 72.8445 0.00% VALNEVA SE 4.11% 6.484 0.00%