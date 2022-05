Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 2 mai 2022

© AOF 2022

La compagnie australienne Qantas Airways a confirmé son projet Sunrise avec la commande de 12 Airbus A350 capables d'effectuer des vols directs entre l'Australie et n'importe quelle autre ville, y compris New York et Londres, à partir de Sydney fin 2025. Le groupe a également programmé le renouvellement de sa flotte intérieure à partir de fin 2023, avec une commande de 40 A321XLR et A220. La livraison sera étalée sur une décennie.Air Liquide Korea et Lotte Chemical, acteur majeur en Corée, créent une co-entreprise pour développer la chaîne logistique de l'hydrogène pour les marchés de la mobilité en Corée du Sud. Les deux entreprises vont investir à travers la co-entreprise dans une nouvelle génération de centres de conditionnement d'hydrogène de grande taille à Daesan et à Ulsan. Elles anticipent des synergies importantes et des développements contribuant à l'émergence d'une économie hydrogène en Corée.Le groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le groupe DLSI a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 43,1 millions d'euros au premier trimestre 2022, contre 43,3 millions il y a un an. La société de recrutement explique qu'elle a su mobiliser les ressources pour faire face à la croissance de l'activité. Toutefois, le marché reste actuellement déséquilibré entre l'offre et la demande de travail, dit-elle. Les difficultés persistantes d'approvisionnement en matières premières associées à la hausse des prix de l'énergie renforcent cette situation en provoquant un manque de visibilité dans certains secteurs".Dans le cadre de son plan de transformation Transform To Accelerate - TTA 2.0, le groupe Damartex annonce l'acquisition de 100% des titres du groupe Médical Santé, appuyant son positionnement de leader européen de la Silver Economie. A la suite de cette acquisition, Damartex envisage le rapprochement de Médical Santé et de Sédagyl, pour constituer une plateforme de solutions de confort dédiée au maintien à domicile des seniors créée en 1995.Elis a acquis 100% de Centralvaskeriet au Danemark. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mai 2022. Centralvaskeriet opère une blanchisserie dans le Sud de la région du Jutland et emploie près de 50 salariés. L'entreprise propose des services de location-entretien de linge plat, majoritairement pour des clients en Hôtellerie-Restauration, ainsi que de location-entretien de vêtements de travail et de tapis.A la suite d'un incident survenu le jeudi 28 avril sur les installations du terminal pétrolier de Cap Lopez opéré par Perenco, et la suspension de ses activités de réception et d'export, Maurel & Prom a dû réduire progressivement sa production sur le permis gabonais d'Ezanga, (jusqu'à 4 000 b/j en 100% actuellement). L'opérateur du terminal travaille actuellement à la remise en route de ses installations. La reprise de la production sur Ezanga vers son niveau normal pourrait ainsi intervenir dans les prochains jours.Laurent Guillot a été nommé directeur général d'Orpea. Il était auparavant directeur des Solutions haute-performance de Saint-Gobain. Le groupe a par ailleurs prévu la nomination d'au moins trois nouveaux administrateurs lors de son assemblée générale. Le conseil d'administration a de plus entamé des réflexions sur la transformation d'Orpea en entreprise à mission.OSE Immunotherapeutics a annoncé que l'Office Européen des Brevets (OEB) avait délivré un nouveau brevet qui renforce la protection de CLEC-1 (parmi les récepteurs CLR – C-type lectin receptors), sa nouvelle cible inhibitrice de point de contrôle myéloïde, et son utilisation dans le traitement du cancer. Ce brevet apporte une protection jusqu'en 2037.Nicox va présenter des posters soulignant l'effet du NCX 4251 chez des patients atteints de sécheresse oculaire ainsi que de nouvelles données non cliniques de l'activité neuroprotectrice du NCX 470 au congrès annuel 2022 de l'Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), l'un des congrès scientifiques de référence dans la recherche sur la vue, qui se tient physiquement du 1er au 4 mai 2022 à Denver, Colorado, Etats-Unis et virtuellement du 11 au 12 mai.Vinci va procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés pour une durée de 26 mois expirant le 7 juin 2023. Le nombre maximal d'actions pouvant être émises et le montant total de l'émission dépendront du niveau des souscriptions des salariés aux parts à émettre par le FCPE "Castor Relais 2022/2" qui sera constaté à la fin de la période de souscription, laquelle se déroulera du 1er mai au 31 août 2022.Wedia a acquis 100% du capital de la société Tripnity.L'ensemble ainsi formé rassemble plus de 150 collaborateurs, totalise 20 millions d'euros de chiffre d'affaires (proforma 2021) et un ARR (Revenus SaaS) de plus de 12 millions, dont 50% à l'international. Le paiement de l'acquisition a été entièrement réalisé en numéraire. La société Tripnity sera consolidée à partir du 1er mai 2022.