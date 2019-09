Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 2 septembre 2019

0

ADLPARTNERADLPartner a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires de 66,9 millions d'euros, en croissance de 13,8 % et un volume d'affaires brut de 141,1 millions, en progression de 4,8 %. Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre est en croissance de 17 %. Cette évolution confirme la solidité des activités de services de presse dans un contexte d'optimisation des investissements commerciaux, l'importante croissance des activités de services marketing BtoB compte tenu de la consolidation de la société Converteo et le développement continu des activités de courtage d'assurance.CGGCGG a annoncé que le chiffre d'affaires de ses activités au troisième trimestre 2019 devrait dépasser 350 millions de dollars, en raison de fortes ventes multi-clients (y compris frais de transfert) de l'ordre de 160 millions de dollars et d'une demande soutenue en Géoscience et Équipement. Dans ce cadre, le groupe revoit à la hausse ses objectifs financiers pour 2019. Ainsi, le chiffre d'affaires des activités devrait augmenter de plus de 10% d'une année sur l'autre, la marge d'Ebitda est prévue autour de 50% et le résultat d'exploitation 2019 de l'ordre 200 millions de dollars.EDENREDLeader mondial des solutions de paiements dans le monde du travail, Edenred a finalisé le contrat de partenariat exclusif entre Ticket Serviços, sa filiale dédiée aux Avantages aux salariés au Brésil, et Itaú Unibanco, la plus grande banque à capitaux privés brésilienne. Suite aux approbations préalables nécessaires de la Banque Centrale brésilienne et des autorités de la concurrence, ce contrat a pu être finalisé conformément à l'accord signé et annoncé le 5 septembre 2018. Désormais, Itaú Unibanco distribuera de manière exclusive les solutions d'Avantages aux salariés d'Edenred au Brésil.GECI INTERNATIONALGeci International soumettra au vote de ses actionnaires, réunis en assemblée générale ordinaire et extraordinaire le 19 septembre 2019, un projet de transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé d'Euronext vers Euronext Growth. Le groupe spécialisé dans le conseil en Technologies et dans la Transformation Digitale explique que cette opération lui permettrait d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, tout en offrant un cadre réglementaire mieux adapté aux PME.GETLINKDepuis le vote des britanniques pour la sortie de l'Union Européenne en 2016, Eurotunnel a travaillé avec les États pour offrir à ses clients le service le plus simple et le plus rapide pour traverser la Manche dans le cas où le Royaume-Uni deviendrait un pays tiers le 31 octobre 2019 sans avoir trouvé d'accord avec l'UE. Pour les passagers empruntant le tunnel sous la Manche (11 millions de passagers Eurostar et autant pour les navettes Eurotunnel le Shuttle), les contrôles de passeport ou de carte d'identité seront réalisés à leur embarquement comme c'était déjà le cas jusqu'à présent.MEMSCAPMemscap affiche une perte nette consolidée de 0,1 million d’euros au titre du 1er semestre 2019 contre une perte nette consolidée non-significative sur le 1er semestre 2018 retraité. Le groupe affiche un Ebitda de 0,7 million d’euros contre 0,8 million d’euros pour le 1er semestre 2018 retraité. Les flux de trésorerie des activités opérationnelles sur le 1er semestre 2019, soit +0,7 million d’euros (vs +0,3 million d’euros au titre du 1er semestre 2018 retraité).PERNOD RICARDLes conditions de clôture étant satisfaites, et suite au communiqué de presse du 5 août 2019, Pernod Ricard, par l’intermédiaire de sa filiale Pernod Ricard USA, a annoncé vendredi soir la réalisation de l’acquisition de Firestone & Robertson Distilling Co., propriétaire de la marque de whiskeys crafts super-premium TX.SOLVAYSolvay annonce que Solvay SA a placé un emprunt obligataire pour un montant total de 600 millions d'euros avec un coupon de 0,5 % et une date de maturité en septembre 2029. Parallèlement, Solvay Finance (America), LLC annonce son intention de rembourser un emprunt obligataire existant de 800 millions de dollars ayant un coupon de 3,400 % et arrivant à maturité en 2020, au 30 septembre 2019.TIKEHAU CAPITALTikehau Capital vient de conclure une alliance commerciale et financière avec T&D Insurance Group, compagnie d'assurance japonaise de premier plan. T&D Insurance Group compte parmi les plus grands groupes d'assurance-vie du Japon en termes de parts de marché. Sa structure regroupe trois compagnies d'assurance-vie dotées chacune d'un business model unique et de ses propres marchés cibles, canaux de distribution et produits. Elle compte également une filiale de gestion d'actifs, T&D Asset Management spécialisée dans les fonds d'investissement et le conseil en investissement.VIVENDIVendredi soir, Vivendi s'est réjoui de la décision prise par le Tribunal de Milan qui reconnait son droit à prendre part et à voter en tant qu'actionnaire (à hauteur de 9,99 % des droits de vote compte tenu du transfert du reste de ses titres à Simon Fiduciara) à l'assemblée générale extraordinaire de Mediaset le 4 septembre 2019.