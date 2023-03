Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 20 mars 2023

ADP

Les conseils d'administration d'Aéroports de Paris (Groupe ADP) et de GMR Airports Infrastructure Ltd (GIL), sociétés cotées et coactionnaires à hauteur respectivement de 49 % et 51 % de la holding aéroportuaire GMR Airports Ltd (GAL), ont approuvé l'exécution d'un accord-cadre initiant un processus devant aboutir à une fusion entre GIL et GAL au premier semestre 2024.



Air France-KLM

Air France KLM annonce avoir remboursé 300 millions d'euros d'obligations perpétuelles de l'État français, franchissant ainsi le seuil de 75% de remboursement de l'aide à la recapitalisation octroyée lors de la crise du Covid-19. Le groupe précise qu'il refinancera 320 millions d'euros par le biais d'une nouvelle émission d'obligations hybrides perpétuelles auprès de l'État français, non soumises à des contraintes.



Credit Suisse

Le suspens sur l'avenir de Credit Suisse a pris fin dimanche soir : la banque en difficulté sera rachetée par sa concurrente, UBS, pour 3 milliards de francs suisses, fortement soutenue par les autorités du pays. La semaine dernière, l'action Credit Suisse avait dévissé de 25% et touché un plus bas historique à 1,55 franc suisse. Sa chute avait été déclenchée par des déclarations de la Saudi National Bank, son premier actionnaire avec 9,88% du capital, selon lesquelles elle n'envisageait pas d'engager plus d'argent pour la soutenir.





Eurazeo

Eurazeo a annoncé que Eurazeo Transition Infrastructure Fund a réalisé un nouveau closing portant le total des engagements à environ 420 millions d'euros, soit environ 80 % de sa taille cible initiale, seulement 3,5 mois après son premier closing. Depuis le premier closing, la base d'investisseurs a été diversifiée. Elle comprend des investisseurs institutionnels mondiaux et des capitaux provenant à la fois d'allocations dédiées aux infrastructures et aux fonds classés l'article 9 au sens du règlement Disclosure (SFDR).



Navya

Navya, société spécialiste du véhicule autonome actuellement en redressement judiciaire, annonce avoir reçu quatre offres de reprise le 16 mars 2023. Elle précise qu'à ce stade, chacune de ces offres est assortie de conditions de financement et que chaque potentiel repreneur aura jusqu'à la date butoir du 30 mars 2023 pour améliorer son offre. L'audience d'examen des offres est prévue le 4 avril. La suspension de la cotation des actions Navya, effective depuis le 25 janvier, reste maintenue.



Netgem

A la suite de la conclusion de l'accord de cession annoncée le 10 février dernier, Netgem, spécialiste des solutions de télévision par internet, et Nordnet confirment la finalisation de cette cession avec effet au 1er avril 2023. Le transfert à Nordnet des 10.000 abonnés à l'offre Fibre Videofutur se fera dans le respect des conditions techniques et contractuelles dont ceux-ci bénéficiaient jusqu'alors, sans impact notamment sur le prix de l'abonnement et les services associés, en particulier du service de télévision opéré par Netgem.



Orpea

Suite au communiqué de presse du 8 mars 2023 d'Orpea, la société a finalisé et signé un accord d'étape dans la perspective de l'ouverture d'une sauvegarde accélérée avec ses principaux partenaires bancaires (BNP Paribas, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, La Banque Postale et Société Générale), détaillant les termes et conditions d'un financement complémentaire et d'un ajustement de la documentation de financement de juin 2022.



Sanofi

Les résultats positifs de l'essai clinique consacré à Dupixent (dupilumab) dans le traitement de la dermatite atopique des mains et des pieds, modérée à sévère, non contrôlée de l'adulte et de l'adolescent ont été présentées samedi. Cet essai, le premier cherchant à évaluer l'apport d'un médicament biologique auprès de cette population difficile à traiter, a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaires. Ces résultats ont été présentés lors d'une session d'actualité du Congrès 2023 de l'American Academy of Dermatology (AAD).



Spartoo

Le spécialiste de la vente d'articles de mode en ligne en Europe annoncera ses résultats annuels.



Stellantis

Stellantis annonce le lancement de six modèles Fiat sur le marché algérien à partir du 21 mars : Fiat 500 Hybrid, Fiat 500X, Fiat Tipo, Fiat Doblò, Fiat Scudo et Fiat Ducato. Cet investissement contribuera au développement du secteur automobile en Algérie, avec un plan d'envergure intégrant la production locale de modèles Fiat à Tafraoui, Oran, ainsi que la création d'un solide réseau de vente et de services après-vente.





Streamwide

Le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques dévoilera ses résultats annuels.