Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 21 février 2022

L'équipementier automobile a publié ses résultats annuels.Le groupe immobilier a publié ses résultats annuels.Lagardère a annoncé la signature, par Lagardère Travel Retail, d’un accord en vue d’acquérir une participation majoritaire dans Creative Table Holdings ltd, basée aux Émirats Arabes Unis. Le prix de l'opération a été fixé à 74 millions d'euros. "Creative Table Holdings ltd a développé avec succès depuis de nombreuses années une offre de restauration à l’aéroport de Dubaï et dispose d’un portefeuille de marques primées dans le secteur de l’alimentation et des boissons (concepts locaux et sains), complémentaire de celui de Lagardère Travel Retail", explique Lagardère.OSE Immunotherapeutics a annoncé la nomination d'Alexandre Lebeaut par cooptation en qualité d'administrateur indépendant de la Société. Docteur en médecine, Alexandre Lebeaut dispose de plus de 25 ans d'expérience et d'un leardership à la fois dans l'innovation, la recherche et le développement, allant de la préclinique au marché, avec de larges succès notamment dans les domaines de l'immunologie, de l'oncologie, de l'immuno-inflammation et des maladies infectieuses. Il a occupé différents postes d'envergure internationale, essentiellement aux États-Unis.Dans le prolongement du succès de l'offre publique initiée par DBAY Advisors, le Groupe SQLI a fait évoluer sa gouvernance et accueilli Bev White et Alexis Nasard dans son Conseil d'Administration. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle gouvernance, le Conseil d'Administration qui s'est réuni ce vendredi 18 février 2022 a pris acte de la démission de Madame Véronique Reille Soult de Dalmatie et de Monsieur Hervé de Beublain, de leur fonction d'Administrateur.TotalEnergies et APA Corporation ont fait une nouvelle découverte significative de pétrole et de gaz associé sur le puits Krabdagu-1, situé dans la zone centrale du Bloc 58, au large des côtes du Suriname. Cette découverte fait suite à celles de Maka, de Sapakara West, de Kwaskwasi et de Keskesi, ainsi qu'au forage concluant du puits d'appréciation Sapakara South-1.Valneva a annoncé qu'un financement pour la recherche et le développement de vaccins d'un montant maximal de 20 millions de livres sterling a été alloué à sa filiale Valneva Scotland Limited par l'agence de développement économique de l'Ecosse " Scottish Enterprise ". Ce financement fait suite aux discussions avancées annoncées le 23 décembre 2021, et se compose de deux subventions qui reflètent l'engagement de longue date de l'agence avec Valneva et qui bénéficieront au site de production de la Société à Livingston.Worldline est entré en négociations exclusives après avoir reçu une offre d'achat ferme des fonds Apollo pour l'acquisition de ses activités Terminaux, Solutions et Services (TSS). Les négociations sont basées sur une offre ferme d'achat pour 100% des titres de TSS pour un prix comprenant un montant de 1,7 milliard d'euros ainsi que des actions de préférence pouvant atteindre un montant allant jusqu'à 0,9 milliard d'euros sur la base de la création de valeur future de TSS.