Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 22 février 2021

Atos a finalisé l'acquisition de Profit4SF, société néerlandaise de conseil en technologie et gestion d'entreprise spécialisée dans les implémentations Salesforce pour ses clients aux Pays-Bas. Avec cette opération qui fait suite à celles d'Eagle Creek et Edifixio en 2020, Atos réaffirme sa volonté de développer son expertise dans les technologies Salesforce à travers le monde. Sur le plan opérationnel, cette acquisition permettra d'améliorer l'offre Salesforce d'Atos en renforçant son équipe de consultants expérimentés, réunis au sein sa nouvelle Practice Globale Salesforce.Faurecia a accusé en 2020 une perte nette de 379 millions d'euros, contre un bénéfice de 590 millions d'euros en 2019. Le Le résultat opérationnel de l'équipementier automobile s'est établi à 406 millions d'euros, contre 1,283 milliard d'euros en 2019. Il a représenté 2,8% des ventes. L'Ebitda s'est établi à 1,679 milliard, contre 2,404 milliards en 2019. Au second semestre 2020, la marge d'Ebitda a représenté 13,8 % des ventes contre 13,5 % sur l'exercice 2019, a précisé le groupe.Le groupe immobilier a réalisé en 2020 un résultat net, part du groupe, de 24,2 millions d'euros, contre 300,2 millions en 2019, mais le groupe est optimiste pour 2021.Jacquet Metals a annoncé vendredi soir que la réduction des provisions sur stocks lui permet d'anticiper désormais un résultat net (part du groupe) 2020 proche de l'équilibre. La valorisation des stocks, qui avait été fortement affectée en juin 2020 par le ralentissement brutal d'activité lié à la crise du Covid-19, a bénéficié en fin d'année de la hausse des prix des matières premières.Le Conseil d'Administration de la Société de la Tour Eiffel a décidé que le mandat du directeur général de la foncière ne serait pas renouvelé à l'issue de la prochaine Assemblée Générale. Le Conseil met en avant des divergences avec son directeur général sur la stratégie et le rythme de développement de la société issues de l'analyse de l'évolution des pratiques des entreprises et de l'évolution du marché tertiaire. Le Conseil a pris acte des actions à mettre en œuvre en vue de la désignation d'un successeur.