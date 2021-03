Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 22 mars 2021

© AOF 2021

Advicenne a annoncé vendredi soir qu’elle prévoyait l’obtention imminente de l’autorisation européenne de mise sur le marché de son principal candidat médicament, ADV7103 (Sibnayal). Dans le même temps, et pour éviter tout retard dans la mise à disposition aux patients, la société a pris la décision de retirer sa demande d’obtention de statut de médicament orphelin (ODD), lorsque l’Agence Européenne du Médicament l’a informée que des données complémentaires lui seraient demandées pour confirmer l’attribution de ce statut.Atari a étendu son partenariat avec le groupe ICICB pour le développement d'hôtels de marque Atari. Ces hôtels Atari accepteront le token Atari pour l'utilisation de certains services notamment pour les programmes de fidélité et des offres VIP exclusives. Le groupe ICICB est un groupe de holding multinational, au portefeuille d'activités diversifiées, qui est présent sur la majorité des marchés de premier ordre dans le monde. L'accord étendu comprend de nouveaux pays en Europe et en Afrique, il inclut également des pays d'Asie, tels que l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Hong Kong et Singapour.À la suite des dernières annonces gouvernementales, Bouygues a décidé que l'Assemblée générale du 22 avril prochain se tiendra exceptionnellement à huis clos. En effet, le lieu habituel de l'Assemblée générale de Bouygues (Challenger) ne permet pas d'accueillir physiquement le nombre d'actionnaires habituellement présents lors des dernières assemblées générales tout en respectant les mesures de distanciation physique;Casino a annoncé le lancement d'une opération de refinancement lui permettant d'allonger la maturité de sa dette et d'en abaisser le coût.L'opération comprend la mise en place d'un nouveau prêt à terme (Term Loan B) de maturité août 2025 d'une taille cible de 800 millions d'euros et le lancement potentiel d'un nouvel instrument de dette non-sécurisée de maturité avril 2027 d'une taille cible de 425 millions d'euros. Les fonds levés serviront à rembourser intégralement le prêt à terme (Term Loan B) de maturité 2024 de 1,225 milliard d'euros.Eutelsat Communications a signé avec Airbus d'un contrat portant sur la commande du satellite Eutelsat 36D pour succéder à Eutelsat 36B dont la durée de vie opérationnelle devrait s'achever fin 2026, à la position orbitale phare d'Eutelsat à 36° Est. Cette commande ne modifie pas la stratégie d'Eutelsat en matière de dépenses d'investissement.Conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale mixte du 27 mai 2020 permettant la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, Legrand a annoncé vendredi soir la signature d’un contrat avec un prestataire de services d’investissement pour le rachat d’un maximum de 1,2 million de titres sur une période allant du 22 mars au 21 mai 2021. Cette opération aura pour objet l’acquisition de titres en vue de leur livraison dans le cadre de plans d’actions de performance venant à échéance ou, selon le cas, de leur annulation.Quadient a signé un accord définitif pour l'acquisition de Beanworks, une société en forte croissance, leader dans les solutions SaaS (Software as a Service) d'automatisation de la gestion des factures fournisseurs. Beanworks a été fondée en 2012 et son siège social est situé à Vancouver, au Canada. "Grâce à son modèle attractif de revenus récurrents et un historique de croissance annuelle à deux chiffres, Beanworks est une FinTech très performante", a indiqué Quadient.Sodexo a nommé Anne Bardot au poste de directrice de la communication du groupe. Rattachée à Denis Machuel, directeur général de Sodexo, Anne Bardot sera membre du comité exécutif et prendra ses fonctions début avril.Dès 2022, les états membres de l'espace Schengen devront être pourvus d'un système biométrique d'entrée et de sortie, pour enregistrer les citoyens non-européens de passage sur leurs territoires. Thales a été sélectionné par le ministère de l'Intérieur français afin de livrer plusieurs centaines de kiosques de pré-enregistrement, sur de nombreux points de passages aux frontières. La France sera ainsi pourvue d'une solution biométrique dernière génération, pour fluidifier et sécuriser ses passages aux frontières aériennes, terrestres et maritimes, a souligné le spécialiste de la défense.Total a pris connaissance du rapport " Total fait du sale : La finance complice ? " publié par Reclaim Finance et Greenpeace. Compte tenu du nombre d'inexactitudes et contre-vérités contenues dans ce rapport, Total a apporté les mises au point, qui s'appuient sur les documents publiés par Total, notamment le communiqué de presse de Total du 5 mai 2020 relatif à l'Ambition Climat, le rapport Climat 2020 de Total, et les présentations de Total aux investisseurs de septembre 2020 et février 2021.Le spécialiste du camping-car publiera son chiffre d'affaires du premier semestre.Valneva a rappelé aujourd'hui son entrée dans les indices SBF 120 et CAC Mid 60 d'Euronext, suite à une récente revue trimestrielle du comité des indices d'Euronext Paris.Nouvelle passe d'armes entre Veolia et Suez ce weekend. Dimanche, Suez propose une "solution négociée" à Veolia soutenue par une offre ferme de Ardian - GIP. Le numéro un mondial des services à l'environnement a rapidement répondu qu'il n'était pas par le démantèlement de Suez proposé par Philippe Varin, le président du groupe.