Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 22 octobre 2018

RALLYERallye a annoncé que sa filiale Groupe Go Sport, détenue à 100%, avait reçu ce jour une offre ferme d'Equistone Partners Europe pour l'acquisition de la totalité des activités de Courir. Le montant de cette offre s'élève à 283 millions d'euros pour les titres. Dans ce contexte, Groupe Go Sport est entré en discussion exclusive avec Equistone Partners Europe ce jour.TOTALTotal et le chinois CNOOC ont signé un avenant à leur contrat de vente et d'achat de gaz naturel liquéfié (GNL), en vue de renforcer encore leur coopération dans ce domaine. Les deux entreprises partenaires vont augmenter les volumes contractuels à 1,5 million de tonnes par an (Mtpa), contre 1 Mtpa auparavant. L'approvisionnement sera assuré à partir du portefeuille mondial de Total en GNL. Ils ont par ailleurs décidé d'étendre la durée du contrat à 20 ans. Signé en 2008, le contrat initial prévoyait la fourniture d'un volume d'un million de tonnes de GNL par an sur 15 ans.SANOFILa FDA a approuvé Dupixent (dupilumab) développé par Sanofi et son partenaire américain Regeneron comme traitement d'entretien d'appoint de l'asthme modéré à sévère à phénotype éosinophilique ou dépendant des corticoïdes par voie orale, chez les patients âgés de 12 ans et plus.BOURBONBourbon Subsea Services a été sélectionné par Windplus pour l'installation de 3 éoliennes flottantes de 8,3 MW à 20 kms de Viana do Castelo, sur la côte portugaise. D'une capacité totale de 25MW, ce sont les éoliennes flottantes les plus puissantes jamais installées. Le contrat porte sur la gestion du projet, l'ingénierie et la fourniture du système d'ancrage complet (fourni par Vryhof).VEOLIAVeolia Australia & New Zealand a été sélectionné pour la gestion et la maintenance de la première unité de valorisation énergétique du pays : le projet Kwinana. Première du genre en Australie, cette installation à la pointe de la technologie produira initialement environ 40 MWh d’énergie propre, soit assez pour alimenter 50 000 foyers. Veolia assurera l'exploitation et la maintenance du projet Kwinana pendant une durée initiale de 25 ans, pour un chiffre d'affaires cumulé d'environ 450 millions de dollars australiens (environ 278 millions d'euros).DBV TECHNOLOGIESDBV Technologies a déposé une demande d'autorisation de mise sur le marché de produit biologique (BLA) auprès de la FDA pour Viaskin Peanut, un produit destiné au traitement de l'allergie à l'arachide chez les enfants âgés de 4 à 11 ans. Viaskin Peanut est le premier produit développé par DBV Technologies et repose sur l'immunothérapie par voie épicutanée (EPIT), une plateforme technologique brevetée qui permet de délivrer des composés biologiques actifs au système immunitaire via la peau.NANOBIOTIXNanobiotix a annoncé la présentation des résultats positifs de son étude de phase II/III Act.in.sarc évaluant NBTXR3 sur des patients atteints de Sarcome des Tissus Mous (STM) localement avancé lors du congrès de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) 2018 (Munich, Allemagne) dans le cadre de la session Proffered Paper (Oral) presentation - Sarcoma (LBA66). NBTXR3 propose un nouveau mode d'action pour le traitement du cancer et est le premier produit de sa classe. Il a été conçu pour détruire physiquement les cellules cancéreuses lorsqu'il est activé par la radiothérapie (RT).HYBRIGENICSHybrigenics (+0,49% à 0,412 euro vendredi à la clôture) a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. Le résultat d'une analyse intermédiaire de futilité de l'étude clinique de phase II en double-aveugle contre placebo de l'inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë sera publié avant la reprise de cotation.ESSILORLe spécialiste de l'optique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.APRRLa société chargée de l'exploitation d'un réseau autoroutier français publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.WORLDLINELe spécialiste des paiements et des services transaction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.CEGEREALLa foncière Cegereal annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant avoisinant les 79,90 millions d’euros. L’augmentation de capital donnera lieu à l'émission de près de 2,23 millions d’actions ordinaires nouvelles au prix de souscription unitaire de 35,85 euros.PLASTIVALOIRELe groupe Plastivaloire a signé un protocole d’accord engageant pour acquérir 100% du capital du groupe américain TransNav. Ce dernier dispose de trois sites industriels de plasturgie, deux aux Etats-Unis dans le Michigan et dans le Kentucky et un au Mexique, à Puebla. Cette acquisition rentre dans la stratégie d’expansion internationale du groupe qui vise à s’implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile.