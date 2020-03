Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 23 mars 2020

0

ARTEAArtea a signé l'acquisition de deux parcelles de terrain qui permettront à terme la construction de quatre bâtiments pour une superficie cumulée de 15 000 mètres carrés de bureaux. A Aix Fuveau, un permis de construire a déjà été obtenu et de nombreuses discussions sont en cours pour la vente et la location en état futur d'achèvement de quatre bâtiments qui devraient être livrés d'ici fin 2021. Actuellement, un contrat de réservation en vue de la cession d'un bâtiment et un bail sécurisent déjà plus de 7 000 mètres carrés.ASSYSTEMEn raison de l'épidémie de Covid-19, Assystem a annoncé ne pas être en mesure de tenir ses objectifs de chiffre d'affaires, de marge opérationnelle d'activité et de free cash-flow pour l'exercice 2020. Le 9 mars dernier, le groupe d'ingénierie avait annoncé viser un chiffre d'affaires consolidé de 530 millions d'euros, une stabilité de la marge de ROPA et un free cash-flow de 4,5% du chiffre d'affaires. Pour le groupe, "il n'est pas possible en l'état actuel des choses de déterminer l'impact net sur l'activité et les résultats d'Assystem de l'épidémie et des mesures prises pour la combattre."EDFFace à la pandémie, EDF dit disposer des moyens opérationnels et financiers pour assurer la production d'électricité nécessaire en France, et ce dans tous les scénarios actuellement envisagés. Le groupe disposait au 31 décembre 2019 d'une position de liquidité de 22,8 milliards d'euros et de lignes de crédits bancaires non tirées de 10,3 milliards d'euros. Selon EDF, la baisse de la demande en électricité devrait avoir un impact financier relativement limité sur les activités de fourniture et de distribution.GROUPE GORGELe groupe publiera (après Bourse) ses résultats annuels.KERINGKering a ajusté à la baisse ses prévisions de résultats du deuxième trimestre en raison du coronavirus. Le groupe de luxe estime que son chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020 (clôturé le 31 mars) pourrait enregistrer un recul d'environ 13% à 14% en données publiées (et de l'ordre de -15% en données comparables) par rapport au premier trimestre 2019. A date, le groupe assure observer des signaux encourageants en Chine Continentale, avec une moindre décroissance du trafic en magasins et donc des ventes.M6M6 a indiqué que, compte tenu de l'évolution rapide et incertaine de la pandémie de Covid-19, qui a conduit le gouvernement français à prendre des mesures de confinement strictes pour une durée indéterminée, le directoire du groupe, qui s'est réuni le 19 mars 2020, a pris la décision de reporter, à une date ultérieure, l'Assemblée Générale annuelle initialement convoquée pour le mardi 28 avril 2020.NACONNacon, acteur de la conception et de la distribution de jeux vidéo et d'accessoires gaming, a annoncé la clôture de l'opération d'acquisition d'actifs avec Plantronics Inc. (Poly) portant sur le rachat de ses casques gaming et de la marque premium RIG. Le groupe entend pérenniser et développer l'activité autour des casques RIG, notamment sur le marché américain où la marque et les ventes de ces produits spécifiques sont particulièrement bien implantées.NEXITYNexity juge qu'il est trop tôt à ce stade pour déterminer l'impact que la crise du coronavirus pourrait avoir sur ses résultats 2020, et sur les perspectives données au marché. La principale inconnue est constituée par la durée de la crise épidémique ainsi que par celle des mesures de précaution sanitaires. Le promoteur immobilier a constaté ces derniers jours une suspension de ses chantiers, de la recherche de logements ou de bureaux à l'achat ou à la location, et des décisions d'achat de ses clients, logiquement au moins pour la durée du confinement.NOVACYTLa FDA a délivré une autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization, EUA) pour le test COVID-19 de Novacyt. En conséquence, les hôpitaux et les laboratoires américains pourront utiliser le test pour le diagnostic clinique du COVID-19. Le test est disponible pour une distribution immédiate sur le marché américain. Le groupe français a également annoncé que son test RUO COVID-19 avait été approuvé par le ministère indonésien de la santé, ouvrant ainsi un nouveau marché.SAINT-GOBAINSaint-Gobaine a abandonné sa "guidance" 2020 et annoncé son plan face à la pandémie. Le fabricant de matériaux de construction baisse très significativement ses investissements industriels au-delà des 200 millions d'euros de réduction initialement annoncés, en reportant tous les projets possibles prévus pour les prochains mois. Il adapte la structure des coûts et reporte ses dépenses, en utilisant les mesures locales appropriées, notamment en matière d'emploi et de chômage partiel. Saint-Gobain annonce également un contrôle strict de l'évolution du besoin en fonds de roulement.TOTALLe PDG de Total, Patrick Pouyanné, a adressé un message le 19 mars à l'ensemble de ses salariés. Il a rappelé la résilience dont les équipes du groupe ont su faire preuve lors de la crise pétrolière de 2015/2016 ainsi que les deux piliers de la stratégie du groupe que constituent le point mort organique inférieur à 25 dollars le baril (avant dividende) et le faible niveau d'endettement pour faire face à cette forte volatilité.VALLOURECVallourec a annoncé vendredi soir la suspension des prévisions précédemment communiquées au titre de l'année 2020. Le groupe n'est pas en mesure de fournir de nouveaux objectifs pour le moment. L'environnement dans lequel opère le groupe a subi ces dernières semaines des changements importants : l'épidémie de Covid-19 dans les pays où le groupe est présent, cumulée à la dégradation soudaine du prix du baril de pétrole, devraient avoir des impacts sur ses activités.VINCIConfronté à la pandémie, Vinci a abandonné son objectif, annoncé en février dernier, d'une progression du chiffre d'affaires et du résultat pour 2020. Le groupe rappelle disposer d'une liquidité très importante : la trésorerie nette disponible à fin février ressortait à 6,5 milliards d'euros (dont 4,2 milliards d'euros en gestion centralisée). Il s'y ajoute une ligne de crédit confirmée de 8 milliards d'euros à échéance novembre 2024, actuellement non utilisée et conditionnée à aucun covenant financier.VOLTALIALe producteur d'énergie renouvelable a publié ses résultats annuels.