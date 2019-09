Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 23 septembre 2019

0

ADVICIENNEAdvicenne a annoncé l'acceptation de huit posters portant sur son produit phare pour la présentation lors des conférences internationales de référence dans le domaine de la néphrologie au cours du quatrième trimestre 2019.CAPGEMINI/ALTRANCapgemini a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) un projet de note d'information relatif à son offre publique d'achat amicale visant l'intégralité des actions Altran Technologies au prix de 14 euros par action, en vue de la création d'un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie. Le projet de rapprochement, annoncé le 24 juin 2019, donnera naissance à un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires comptant plus de 265 000 collaborateurs.FIGEAC AÉROFigeac Aéro a accueilli début septembre, son directeur des filiales du groupe, Yves Tomas. "Cet homme de challenges a en charge d'accompagner la montée en puissance et le développement des activités des filiales, notamment " best cost ", pour poursuivre la recherche continue de gains de compétitivité, axe stratégique du groupe", a indiqué l'équipementier aéronautique dans un communiqué.GENSIGHT BIOLOGICSGenSight Biologics a annoncé une efficacité et une sécurité prolongées de GS010 à 96 semaines dans son étude clinique de Phase III Rescue dans le traitement de la neuropathie optique héréditaire de Leber (NOHL). Ces résultats corroborent ceux de l'étude Reverse : amélioration bilatérale durable des fonctions visuelles, malgré la phase aiguë de la maladie au cours de l'étude Recue. L'amélioration de l'acuité visuelle est largement supérieure à celles rapportées dans les études publiées sur l'évolution spontanée de la maladie.INTEGRAGENIntegraGen, société spécialisée dans le décryptage du génome humain, a réalisé au premier semestre 2019 un chiffre d'affaires en hausse de 15% à 4,2 millions d'euros. Le résultat opérationnel (Ebitda) est ressorti à -0,3 million, en amélioration de 31% sur un an. Dans ce cadre, la biotech a confirmé sa prévision annuelle d'une forte croissance.IPSENIpsen a annoncé aujourd'hui les premiers résultats de l'étude Engage. Ils démontrent que le traitement simultané de la spasticité des membres supérieurs et inférieurs chez des patients adultes par Dysport, et un programme d'auto-rééducation guidée (GSC), qui comprend des exercices quotidiens de rééducation personnalisés, permet d'obtenir une amélioration des mouvements volontaires des patients, mesurée par l'évaluation de l'amplitude active composite des mouvements (CXa).NEOENNeoen a signé un nouveau contrat de vente d'électricité verte avec le géant américain de services technologiques Google. Ce contrat porte sur une puissance de 130 MW. L'électricité achetée par Google sera produite par le futur parc éolien de Mutkalampi en Finlande, développé par Prokon et détenu à 80% par Neoen et à 20% par Prokon. Mutkalampi est situé dans la région centrale et du nord d'Ostrobotnie, dans l'ouest du pays. Le parc éolien aura une puissance totale de 250 MW, dont la moitié dédiée à Google.NEOPOSTNeopost change de nom pour devenir Quadient. "La nouvelle identité reflète son engagement à fournir aux entreprises les solutions dont elles ont besoin pour construire des liens durables avec leurs clients, dans un monde où les interactions sont de plus en plus connectées, personnelles et mobiles", a indiqué le groupe.PHARMAGESTPharmagest a enregistré au premier semestre un résultat net part du groupe de 13,70 millions d’euros, en augmentation 20,06%. La cession de 100% des titres de la filiale Intecum à la société Pharmathek est venue "booster" le résultat net et le bénéfice par action. Indépendamment de cet événement exceptionnel, le résultat net des activités poursuivies a affiché une progression de 8,50%. Le résultat opérationnel du spécialiste de l’informatique officinale est ressorti en hausse de 7,40% à 18,65 millions d’euros. Le chiffre d'affaires est en progression de 6,55% à 76,88 millions d'euros.