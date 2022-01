Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 24 janvier 2022

© AOF 2022

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Advicenne a approuvé le projet de transfert de la cotation des titres de la société sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris. Les actionnaires ont également approuvé le projet de radiation de la cotation des titres de la société sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles. Sous réserve de l'accord d'Euronext et de l'autorité de tutelle belge, ces opérations interviendraient dans un délai minimum de deux mois.L'assemblée générale des actionnaires d'AST Groupe qui s'est tenue le 21 janvier a approuvé le projet de transfert de cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (Compartiment C), vers le marché Euronext Growth Paris, et conféré tous pouvoirs au conseil d'administration à l'effet de mettre en œuvre ce transfert de marché de cotation.Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits audio publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.CNP Assurances a finalisé avec succès sa première émission subordonnée Tier 3 de l'année pour un montant de 500 millions d'euros. Il s'agit d'obligations de maturité 7 ans portant intérêt au taux fixe de 1,25 % jusqu'au 27 janvier 2029. Cette émission constitue du capital réglementaire Tier 3 conformément à la directive Solvabilité 2.Erytech a présenté les résultats de deux études cliniques évaluant eryaspase dans le traitement du cancer du pancréas lors du symposium sur les cancers Gastro-Intestinaux de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO GI), le 21 janvier. La première étude est de phase 1. Elle concerne eryaspase plus "mFOLFIRINOX" chez des patients atteints de cancer du pancréas en première ligne. Elle confirme un bon profil de sécurité et démontrant une activité clinique encourageante.Le spécialiste du diagnostic médical in vitro et des sciences de la vie publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.A la suite de son acquisition par GTT en octobre 2020 et après une première année consacrée à renforcer son organisation et ses équipes, Elogen, leader technologique français de l'électrolyse PEM (membrane échangeuse de protons), se félicite d'avoir franchi une étape clé de la massification de sa production.Kering a signé un accord en vue de céder l'intégralité de sa participation (100%) dans Sowind Group SA, qui détient les manufactures horlogères suisses Girard-Perregaux et Ulysse Nardin, à son management actuel. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de Kering de donner la priorité aux "maisons" ayant le potentiel d'atteindre une taille significative à l'échelle du groupe, et auxquelles il peut apporter dans la durée un soutien décisif, a indiqué la société.Le spécialiste des technologies laser publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.La Société des Bains de Mer a réalisé vendredi soir son point d'activité du troisième trimestre 2021-2022. Entre octobre et décembre 2021 , la société et ses filiales ont enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 125,8 millions d'euros sur la période, en baisse de 31 % sur un an. Il ressort légèrement légèrement supérieur à celui du troisième trimestre 2019-2020 (pré-crise) du fait de la hausse des revenus locatifs.Wendel a signé un accord, conjointement avec la société Colibri, un société de Gridiron Capital, pour l'acquisition du segment Services Financiers d'Adtalem Global Education Dans le cadre de cette transaction, Wendel fera l'acquisition d'ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists), et Colibri fera pour sa part l'acquisition de Becker Professional Education et d'OnCourse Learning. ACAMS est valorisée à environ 500 millions de dollars. Wendel investira jusqu'à environ 355 millions de dollars en fonds propres et détiendra environ 99 % du capital de la société.