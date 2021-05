Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 24 mai 2021

© AOF 2021

AB Science SA tiendra une conférence virtuelle le 25 mai 2021, avec la participation d’intervenants scientifiques de référence, afin de présenter et de discuter des résultats de l’étude de phase 2B/3 évaluant le masitinib dans le cancer de la prostate.Crédit Agricole SA a annoncé le remboursement, avec effet au 9 juillet 2021, de la totalité de ses obligations subordonnées remboursables émises le 10 juin 2016 pour un montant nominal total de 22,7 milliards de yens. Les Obligations seront remboursées à un prix égal à 100% du montant principal majoré du montant de tout intérêt couru jusqu'à et incluant la date fixée pour le remboursement. À la Date de Remboursement, le Montant du Remboursement deviendra exigible et, à moins que celui-ci ne soit indûment retenu ou refusé, chaque Obligation cessera de porter des intérêts à cette date.Drone Volt a signé un nouveau contrat de distribution avec son partenaire américain, Aquiline Drones, portant sur une commande qui pourrait atteindre jusqu'à 700 drones appartenant à a gamme Hercule. Les revenus liés à la livraison des 700 drones représenterait un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de dollars au prix catalogue.Clinical Enterprise Inc., faisant affaire sous la raison sociale empowerDX, filiale d'Eurofins, a annoncé que son kit de dépistage de la Covid-19 à domicile s'est vu octroyer une autorisation d'utilisation d'urgence par la FDA pour les enfants âgés de trois ans et plus. L'entreprise de consommation directe est la première à recevoir ce type d'autorisation pour un test PCR nasal à domicile destiné aux jeunes enfants. empowerDX avait lancé son test COVID à domicile autorisé par la FDA au troisième trimestre 2020 pour les clients âgés de 18 ans et plus.Solutions 30 annonce que lors du Comité d’Audit qui s’est tenu le 20 mai 2021, son réviseur, EY, l'a informé ne pas être en mesure de formuler une opinion sur ses comptes annuels 2020, sans toutefois remettre son rapport définitif qui intègre le fondement de cette impossibilité d’exprimer une opinion. A l’heure de diffusion de ce communiqué, le rapport d’audit définitif n’est pas disponible. Dans cette attente, le Conseil de Surveillance du 20 mai 2021 déclare avoir pris acte de la position d’EY.