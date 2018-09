Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 24 septembre 2018

0 0

ENGIEReuters révèle que Judith Hartmann, directrice des finances d'Engie, a déclaré lundi lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que son groupe prévoit d'enregistrer en 2018 un Ebitda légèrement inférieur à l'indication fournie précédemment en raison de l'arrêt prolongé de deux réacteurs nucléaires en Belgique. Vendredi dernier, Engie avait annoncé le prolongement de plusieurs mois de l'arrêt de deux réacteurs nucléaires de sa filiale Electrabel, en Belgique. Cette dernière a en effet découvert des dégradations des structures en béton de bâtiments abritant des équipements de sûreté.INTRASENSE/DMS GROUPIntrasense DMS Group ont mis fin aux discussions portant sur le projet d'apport des activités d'imagerie médicale de DMS Group à la société Intrasense, engagées depuis l'annonce du projet communiquée le 15 mai 2018. Les discussions relatives au périmètre des activités apportées et aux modalités du rapprochement n'ont pas abouti à une conclusion favorable. En conséquence, les deux sociétés ont décidé de mettre fin aux négociations en cours.EIFFAGEEiffage a signé le protocole d'achat sous conditions du groupe Meccoli, spécialisé dans la pose, la maintenance et le renouvellement de voies ferrées et de caténaires en France. Meccoli compte près de 500 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 100 millions d'euros. Avec cette nouvelle acquisition, Eiffage affirme sa présence sur le marché des infrastructures ferroviaires en France et à l'international, et renforce encore son positionnement comme acteur reconnu du secteur. Cette transaction devrait être finalisée début 2019.CARREFOUR/CASINOLe secteur français de la grande distribution s'est-il engagé dans une partie de poker menteur ? Dimanche soir, Casino a révélé avoir été approché par Carrefour. Le conseil d'administration du groupe stéphanois, qui n'a pas donné suite à cette tentative, a observé que celle-ci est faite alors que le marché du titre Casino a fait l’objet de manipulations spéculatives coordonnées à la baisse d’une ampleur inédite depuis plusieurs mois. Ces propos n'ont pas plu à Carrefour qui a riposté ce matin. Le distributeur a démenti avoir sollicité Casino.TOTALTotal a fait une découverte de gaz significative sur le prospect de Glendronach, située au large du Royaume-Uni, à l'ouest des îles Shetland. Le puits a été foré à une profondeur finale de 4 312 mètres et a traversé une colonne de gaz de 42 mètres nets dans un réservoir de haute qualité datant du Crétacé inférieur. Les tests préliminaires ont confirmé la qualité du réservoir, sa perméabilité et la productivité du puits, et permettent d'estimer le volume de ressources récupérables à environ mille milliards de pieds cubes (1 tcf).GL EVENTSGL events a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires d’un montant brut, prime d’émission incluse, de 107 millions d'euros. La parité est d'une action pour quatre actions existantes. Le prix unitaire de souscription de 17,80 euros par action nouvelle. La période de souscription s’étale du 27 septembre 2018 au 8 octobre 2018. GL events a par ailleurs annoncé deux nouvelles acquisitions en Chine.VICATVicat a annoncé la nomination d'Hugues Chomel comme Directeur financier du groupe, en remplacement de Jean-Pierre Souchet, Directeur général adjoint, qui devient conseiller du Président Directeur Genéral.GASCOGNEGascogne a révélé ses résultats au titre de son premier semestre 2018. Ainsi, le spécialiste du papier et de l’emballage a publié un résultat net consolidé de 5 millions d’euros, un chiffre stable par rapport au 1er semestre 2017. De son côté, l’Ebitda baisse de 12,9%, passant de 15,3 à 13,3 millions d’euros. Quant à lui, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 s'élève à 207,2 millions d’euros, en retrait de 3% par rapport au 1er semestre 2017.AMOEBAAmoeba vient de publier des résultats semestriels 2018 impactés par le repositionnement de la société. Ainsi, le groupe a dévoilé une perte nette de 4,497 millions d’euros sur la période, contre une perte de 3,42 millions d’euros lors du premier semestre 2017. De son côté, le résultat opérationnel ressort à -3,229 millions d’euros, contre -3,144 millions d’euros un an plus tôt. Amoeba évoque des « résultats opérationnels en ligne avec 2017, mais un résultat net impacté par les frais de restructuration ».GENFITLa société biopharmaceutique publiera ses résultats du premier semestre.KLEPIERREKlépierre accueille dans six de ses centres le premier événement grand public #ActForGood, nom de sa nouvelle politique RSE (Responsabilité sociale des entreprises). L'opération, qui se déroule en septembre et octobre en partenariat avec des enseignes internationales, des entrepreneurs et des acteurs locaux (artistes, associations, artisans), a pour but de sensibiliser les visiteurs des centres commerciaux à l'économie circulaire et d'encourager chacun à agir pour l'environnement.