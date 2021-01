Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 25 janvier 2021

© AOF 2021

AB Science a annoncé la publication des résultats d'une étude préclinique avec le masitinib dans le Covid-19. Les recherches menées par les scientifiques de l'Institut de Virologie Humaine (Guangzhou, Chine) ont été publiées dans la revue à comité de lecture mBIO (une revue de la Société Américaine de Microbiologie). Cet article décrit le développement d'un système de réplication virale (réplicon) du SARS-CoV-2 in vitro pour le criblage à haut débit de médicaments antiviraux.Le groupe spécialisé dans la distribution d'accessoires pour consoles et de jeux vidéo publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des technologies laser publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.OSE Immunotherapeutics a reçu un paiement d'étape de 1,3 million d'euros dans le cadre de l'aide aux projets d'innovation stratégique industrielle (ISI) de Bpifrance pour le projet collaboratif EFFI Mab,dédié à l'évaluation d'OSE 127/S95011, antagoniste du récepteur à l'interleukine-7 (IL-7R), développé avec Servier. Ce nouveau financement a été déclenché par le franchissement de plusieurs étapes clés du produit incluant le renforcement de données dans l'indication rectocolite hémorragique (RCH), la fin de l'étude de phase 1 et la 1ère autorisation réglementaire d'étude de phase 2.La Société des Bains de Mer a réalisé vendredi soir son point d’activité du troisième trimestre 2020-2021 (octobre-décembre). Ainsi, la société et ses filiales ont enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 95,8 millions d’euros sur la période, en baisse de 23 % sur un an. L’épidémie de Covid-19 affecte toujours fortement l’activité du groupe.Sanofi, Capgemini, Generali et Orange ont annoncé le projet de création d'une société commune en France, dont l'ambition est d'accélérer le développement de solutions concrètes en matière de santé et leurs mises à disposition sur le marché au bénéfice des patients. Ce projet d'une ampleur unique en Europe rassemblera les meilleures expertises scientifiques et technologiques françaises et européennes, qui disposeront d'une plateforme numérique et d'un lieu physique à Paris.Suez a dépassé les objectifs pour le second semestre 2020. Selon le numéro deux mondial des services à l'environnement, cette performance reflète une forte dynamique commerciale en France et à l'international et le déploiement effectif de la politique de rotation d'actifs du groupe : en renforçant ses positions dans des zones géographiques prioritaires et à fort potentiel, il soutient sa croissance future.Vivendi a porté sa participation dans le capital de Prisa à 9,9 % après avoir en acquis 7,6 % le 22 janvier 2021. Cette prise de participation s'inscrit dans la stratégie de Vivendi de se renforcer en tant que groupe mondial de contenus, de médias et de communication, et d'élargir son accès aux marchés de langue espagnole en Europe, en Amérique latine et aux Etats-Unis.