Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 27 mai 2019

0

EURONEXTNasdaq Group renonce à son offre d'achat sur Oslo Børs qui va être acquis par Euronext. Le 16 mai, les actionnaires d'Euronext ont approuvé l'opération à l'unanimité. Ce feu vert était la dernière condition majeure à la réalisation de l'opération, la plupart des autres conditions étant déjà remplies, y compris l'autorisation du ministère norvégien des Finances. La Bourse paneuropéenne compte finaliser l'opération avant la fin du second trimestre.EUROPACORPEuropacorp a dévoilé un chiffre d'affaires 2018/2019 (exercice clos le 31 mars) de 148,7 millions d'euros (hors activités cédées), soit une baisse de 33% par rapport à l'exercice 2017/2018, liée essentiellement à la présence de Valérian et la Cité des mille planètes dans le line-up de l'exercice précédent. Le groupe de Luc Besson annonce la poursuite de sa stratégie avec 2 objectifs prioritaires, à savoir, renforcer ses capacités financières et restructurer les dettes.SEBLe Groupe SEB annonce le lancement d'un nouveau plan d'actionnariat salarié, qui permettra à ses collaborateurs de souscrire à une augmentation de capital réservée à des conditions préférentielles. L'opération couvrira plus de 30 pays où le groupe est implanté et concernera 20 000 collaborateurs.RALLYERallye annonce qu’il a été mis fin avec date d’effet au 24 mai 2019 au contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel. Au jour de cette résiliation, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 496 146 euros / 57 000 Titres. Il est rappelé qu’au 2 janvier 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 042 780 euros / 0 Titre.RENAULTRenault confirme avoir reçu une proposition de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) concernant une potentielle fusion à 50/50 entre Renault et FCA. Le conseil d'administration de Renault se réunira ce matin pour discuter de cette proposition. Dans un communiqué, le constructeur italo-américain révèle les termes de son offre. Il souhaite une fusion entre égaux à tout point de vue (répartition du capital, de la gouvernance, du conseil d'administration) pour donner naissance au troisième constructeur automobile mondial avec des ventes annuelles de 8,7 millions de véhicules.