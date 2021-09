Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 27 septembre 2021

© AOF 2021

ADLPartner / ADLPerformance a réalisé au premier semestre 2021 un résultat net part du groupe de 4,75 millions d'euros, en hausse de 23%. Le résultat opérationnel s'élève à 6,89 millions, soit 10,8 % de la marge brute contre 10,2% au premier semestre 2020. La progression des résultats d'ADLPartner SA, de Converteo et de la filiale espagnole, ainsi que la réduction continue de la perte de la filiale ADLP Assurances compensent les moindres performances dans les activités de services marketing en France qui demeurent affectées par les suites de la crise sanitaire.Biocorp et Novo Nordisk ont signé un accord pour le développement et la fourniture d'une version de Mallya pour le stylo FlexTouch utilisé par les patients diabétiques. Mallya est un dispositif Bluetooth clipsable pour les stylos injecteurs d'insuline. Il recueille la dose et l'heure de chaque injection et transfère les informations en temps réel à une application mobile. Biocorp recevra un premier versement suivi de différents paiements d'étapes (“milestones“), définis selon les différentes phases de développement.Le groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Fermentalg a annoncé la mise en service par CarbonWorks, sa filiale détenue à parts égales avec le groupe Suez, du premier démonstrateur industriel de sa technologie de capture et de bioconversion du CO2 (Carbon Capture and Utilization ou CCU) par photosynthèse algale. Ce premier photo-bioréacteur de nouvelle génération, d'une capacité de 10 mètres cubes, est installé sur un site de méthanisation agricole basé à Cestas (Gironde).Hoffmann Green Cement Technologies a signé un contrat d'une durée de trois ans avec le Groupe Ravate, enseigne de La Réunion et de l'Océan indien, pour la distribution de sacs de ciment H-IONA. Dans ce cadre, le Groupe Ravate achètera et distribuera à la Réunion, à Mayotte et l'Ile Maurice des sacs de 25 kg de ciment H-IONA. Ce contrat va générer des premières livraisons d'ici la fin de l'année et va donc permettre de répondre à la forte demande pour cette nouvelle technologie.Lors de la dernière Assemblée Générale Mixte annuelle qui s'est tenue vendredi 24 septembre, les actionnaires de LDLC ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 2 euros par action au titre de l'exercice 2020-2021. Pour rappel, le groupe a déjà procédé au versement d'un acompte sur dividende, à titre ordinaire, de 0,50 euro par action (détaché le 23 février 2021 et mis en paiement le 25 février 2021).Néovacs a réalisé le premier investissement stratégique de son fonds d'amorçage pour accompagner l'émergence de solutions de prévention et de lutte contre la Covid-19 et plus généralement contre les pandémies Dans ce cadre, la société annonce un investissement de 5 millions de dollars (4,2 millions d'euros) dans Bio Detection K9, société canadienne spécialisée dans la détection canine de bactéries et de virus et notamment du covid-19.Novacyt a publié des résultats semestriels fortement pénalisés par son contentieux avec le département britannique de la santé (DHSC) son ancien premier client. Le spécialiste des tests contre le Covid-19 a accusé au premier semestre 2021 une perte après impôts de 12,7 millions de livres sterling, contre un résultat de 35,1 millions de livres sterling au premier semestre 2020. L'Ebitda ajusté avant éléments exceptionnels a reculé de 46% à 23,2 millions de livres sterling.L'accélération de la crise des semi-conducteurs se traduit désormais par une forte révision de la production automobile mondiale à 73 millions de véhicules, contre 79 millions en juillet 2021. Sur le seul second semestre, IHS révise désormais à la baisse sa prévision de 15 %. Dans ce contexte, Plastic Omnium a abaissé ses prévisions pour 2021. L'équipementier automobile table désormais sur un chiffre d'affaires en croissance (contre " en fort rebond précédemment ").Publicis a mis en place un programme portant sur l'achat de 2,5 millions d'actions, soit environ 1% de son capital social au 31 août 2021. Ce programme a pour objectif de satisfaire aux obligations liées aux plans actuels d'actions gratuites au bénéfice des employés et qui seront livrés en 2022, 2023, 2024 et 2025. Ce programme débutera le 27 septembre 2021 et prendra fin le 15 décembre 2021. Au cours actuel, ces actions représentent une valeur de l'ordre de 143 millions d'euros qui seront financés par les disponibilités du groupe.Le groupe publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.TotalEnergies et Safran ont signé un partenariat stratégique en vue de développer ensemble des solutions techniques et commerciales pour répondre aux enjeux de la "décarbonation" du secteur aérien. En ligne avec l'ambition de neutralité carbone à horizon 2050 des deux entreprises, ce partenariat majeur vise à accélérer la réduction des émissions de CO2 du secteur, dans laquelle les carburants aériens durables (appelés également " Sustainable Aviation Fuel " ou SAF) jouent un rôle essentiel.