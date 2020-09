Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 28 septembre 2020

0

ADLPartner a publié un résultat net, part du groupe, en hausse de 29% à 3,87 millions d'euros au premier semestre de son exercice 2020. Le résultat opérationnel du spécialiste de la gestion et de la commercialisation d'abonnements à des titres de presse périodique est, pour sa part, en progression de 15% à 5,84 millions. La marge opérationnelle est en hausse de 140 points de base à 9%. Le chiffre d'affaires sur la période est, en revanche, en décroissance de 3% à 64,84 millions d'euros.Amundi a annoncé le lancement de l'augmentation de capital réservée aux salariés (sous le nouveau nom We Share Amundi), dont le principe avait été annoncé le 31 juillet 2020. Le gestionnaire d'actifs indique que l'incidence de cette opération sur le bénéfice net par action devrait être négligeable. Il précise que le nombre maximal de titres créés sera de 1 000 000 (soit moins de 0,5% du capital et des droits de vote).Aquila a publié des résultats semestriels en forte hausse. En effet, le résultat net du réseau d’interventions sur alarme s'est établi à 514 000 euros au premier semestre 2020, en hausse de près de 67% sur un an. Le résultat d'exploitation a atteint 707 millions d'euros (+62,2%), pour un taux de marge de 4,4%, en hausse de 0,8 point. Le chiffre d'affaires a crû de 33,6% à 15,93 millions d'euros.Bonduelle a fait état d'un résultat net annuel en recul de 24,8% à 54,6 millions d'euros au titre de son exercice 2019-2020, clos au 30 juin dernier. Le résultat opérationnelle courant du spécialiste de la production et de la commercialisation de légumes transformés ressort en repli de 13,4% en données comparables (-12,1% en données publiées) à 108,7 millions. Le taux de marge opérationnelle courante se détériore de 70 points de base à 3,8%.Genfit et LabCorp ont annoncé la signature d'un accord de licence exclusif d'une durée de cinq ans pour la technologie NIS4™ de GENFIT visant à faciliter l'identification des patients atteints de NASH à risque. Selon les termes de l'accord, LabCorp commercialisera un test diagnostic moléculaire sanguin basé sur la technologie NIS4™ aux États-Unis et au Canada, généralisant ainsi son accès aux professionnels de santé.Groupe Gorgé a annoncé qu'à l'issue d'une compétition internationale, ECA Group vient de se voir attribuer un contrat de plus de 20 millions pour la modernisation de trois navires chasseurs de mines de la marine lettone équipée de chasseurs de mines conventionnels acquis auprès de la marine hollandaise en 2006. Les livraisons des navires ainsi que d'un centre informatique de traitement de données (MWDC – Mine Warfare Data Center) seront effectuées successivement en 2021, 2023 et 2024.Hoffmann Green Cement Technologies a annoncé la signature d'un contrat d'expérimentation des ciments bas carbone avec Immobilière 3F et GCC. Le spécialiste du ciment décarboné souligne que l'objectif de cette opération est de construire des bâtiments à faible empreinte carbone afin de réduire l'empreinte carbone de la construction d'un chantier de construction de 85 logements sociaux à Saint-Leu-la-Forêt (95).La cotation du titre Latécoère, qui avait été suspendue vendredi 25 septembre, avant ouverture de la bourse de Paris, reprendra le lundi 28 septembre à l’ouverture du marché. L’équipementier aéronautique a annoncé vendredi son projet de supprimer près du tiers de ses effectifs dans l’Hexagone.PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ont fait des concessions à la Commission européenne pour tenter d'obtenir le feu vert à leur projet de mariage. Sur le site de l'institution, il est indiqué que les deux constructeurs automobiles ont soumis des " remèdes ". Bruxelles ne donne aucun détail sur les concessions proposées. Mi juin, Bruxelles avait ouvert une enquête approfondie sur ce projet de mariage. L'institution s'inquiétait de la part de marché élevée qu'afficherait le nouveau groupe sur le segment des petits utilitaires (moins de 3,5 tonnes) en Europe.Le spécialiste des solutions de traitement du courrier et des consignes automatiques publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.S&P a relevé la note financière de Technicolor à CCC+, avec perspectives stables. Le groupe s'est félicité de cette nouvelle, et considère quelle "reflète la réussite de la restructuration financière du Groupe, grâce à laquelle Technicolor a obtenu 420 millions d'euros (nets de frais) de nouveaux financements et s'est désendetté à la suite de la conversion en capital de 660 millions d'euros de dette."Total a annoncé avoir conclu un accord avec Petrobras, le 24 septembre dernier, afin de lui transférer sa participation de cinq blocs d'exploration situés dans le bassin de Foz do Amazonas, à 120 kilomètres au large du Brésil. Le groupe français a précisé que la clôture de la transaction est soumise aux droits de préemption des partenaires dans les blocs et aux approbations réglementaires standards.Veolia a confirmé, ce lundi 28 septembre 2020, qu'Engie ayant annulé son conseil d'administration prévu le 25 septembre dernier, elle lui remettra son offre améliorée sur la majeure partie de sa participation (29,9% sur plus de 32%) dans Suez au plus tard le mercredi 30 septembre 2020.