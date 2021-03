Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 29 mars 2021

© AOF 2021

BNP Paribas doit déposer aujourd'hui son offre définitive pour acquérir 50 % ou plus de la banque commune du Crédit Mutuel et Casino, Floa Bank (ex-Banque Casino), révèle Les Echos. A la clé, quelque 3 millions de clients et la mainmise sur un expert des paiements fractionnés, écrit le quotidien. BNP Paribas doit remettre dans les tout prochains jours une offre indicative pour Orange Bank , avec en ligne de mire sa marque et ses 1,2 million de détenteurs de comptes, ajoute le journal.DBV Technologies a nommé Viviane Monges, administratrice et membre du comité d'audit du conseil d'administration, en tant que présidente du comité d'audit en remplacement de Claire Giraut. Viviane Monges est membre du conseil d'administration et du comité d'audit de DBV Technologies, depuis mai 2019. Elle siège actuellement au conseil d'administration de Novo Holdings au Danemark, d'Union Chimique Belge (UCB) en Belgique, d'Idorsia Pharmaceuticals en Suisse et de Voluntis SA en France.Carmila a annoncé le succès, en date du 25 mars 2021, de son émission obligataire de 300 millions d'euros à échéance 8 ans soit au 1er avril 2029. Le coupon annuel de cette émission est de 1,625%. Le produit de cette émission permet au spécialiste des centres commerciaux de procéder à un remboursement partiel à hauteur de 300 millions d'euros de son emprunt bancaire arrivant à échéance en juin 2024.La banque italienne Creval a rappelé que le prix de 10,50 euros par action proposé par Crédit agricole Italia en vue de son rachat n'était pas adéquat, révèle Reuters. L'offre de 737 millions d'euros de la filiale italienne de la banque française a reçu la semaine dernière le feu vert La de la Consob, le gendarme boursier italien. Elle débute demain et s'achève le 21 avril.Delfingen Industry a levé le voile vendredi soir sur ses résultats 2020. Ainsi, l’équipementier automobile a dégagé un bénéfice net consolidé (part du groupe) de 45,3 millions d’euros et un résultat opérationnel courant de 22,3 millions d’euros (9,2% du chiffre d’affaires). Quant au chiffre d’affaires, il s’établit à 241,9 millions d’euros, en hausse de 5% à données publiées, mais en baisse de 9 % à périmètre et taux de change constant. Globalement, le groupe estime avoir démontré sa capacité d'adaptation à des conditions économiques et sanitaires extrêmes.L'Etat et la famille Duval auraient trouvé un terrain d'entente pour le renouvellement de Christel Bories, révèle ce matin Les Echos. Une dissociation des fonctions de président et de directeur général d'Eramet interviendrait dans quatre ans à la fin du second mandat de la dirigeante actuelle, indique le quotidien.Le groupe de chimie biologique publiera ses résultats annuels.Vivendi a annoncé l'obtention par Universal Music Group (UMG) d'un accord concernant la mise en place d’une ligne de financement à hauteur de 3 milliards d’euros sur une durée de cinq ans auprès de quatre banques de premier plan. La syndication de ce financement auprès d’un pool bancaire devrait être finalisée d’ici la fin du mois d’avril. UMG BV, établie aux Pays-Bas, regroupe les filiales des différents pays dans lesquels UMG opère.Le groupe de vins de champagne publiera ses résultats annuels.