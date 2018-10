Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 29 octobre 2018

0

DRONE VOLTDrone Volt a livré son premier gros porteur, l'Hercules 20, en Afrique du Sud, quelques jours seulement après l'annonce de son implantation dans la zone. L'Hercules 20, impressionnant gros porteur d'une capacité de plus de 20 kg d'emport, d'une vitesse horizontale supérieure à 50 km/h et d'une grande stabilité, complète la gamme des solutions du groupe.GENKYOTEXGenkyotex a annoncé que la troisième réunion planifiée du comité indépendant de surveillance de la sécurité (Safety Monitoring Board – SMB) pour son étude de Phase 2 avec le GKT831 dans le traitement de la cholangite biliaire primitive (CBP) avait eu lieu et que le comité y a recommandé la poursuite de l'étude sans modification du protocole actuel.GENOMIC VISIONGenomic Vision a annonçé les résultats cliniques positifs de l'étude dans le dépistage du cancer de l'utérus. L'objectif principal de l'étude menée en République Tchèque est atteint et démontre la corrélation entre l'intégration du virus HPV dit à haut risque (papillomavirus humain) dans le génome, détectée par peignage moléculaire et la sévérité des lésions cervicales chez les patientes orientées vers la colposcopie. Genomic Vision est prêt à sélectionner le bon partenaire pour l'enregistrement et la commercialisation d'un test d'intégration HPV.GROUPE ADPGroupe ADP a réalisé un chiffre d'affaires neuf mois en hausse de 29,2% à 3,353 milliards d'euros grâce à l'intégration de sa filiale turque TAV Airports et du jordanien Airport International Group (AIG). Hors intégration de TAV Airports depuis juillet 2017 et d'AIG depuis avril 2018, le chiffre d'affaires est en hausse de 3,6%, à 2,335 milliards.GTTGTT, spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié, a réalisé son point d'activité au titre des neufs premiers mois de l'année 2018. Ainsi, le groupe a publié un chiffre d'affaires de 184 millions d'euros, en progression de 7,1 % par rapport à la même période de 2017. Au 30 septembre 2018, le carnet de commandes s'établit à 92 unités, dont 76 méthaniers, 11 FSRU, 2 FLNG et 3 réservoirs terrestres.KERINGKering a l'intention de racheter jusqu'à 1% de son capital social au cours des 12 prochains mois dans le cadre de son programme de rachat d'actions autorisé par l'assemblée générale des actionnaires du 26 avril 2018. Dans cette perspective, le groupe de luxe a mis en place un contrat d'achat d'actions avec un prestataire de Services d'Investissements. Ce contrat porte sur une première tranche correspondant à un volume maximal de 631 000 actions, soit environ 0,5% du capital social, dans la limite d'un montant de 300 millions d'euros à un cours n'excédant pas 480 euros.VALEODécidément, il ne fait pas bon être équipementier automobile en ce moment. Valeo en a été une nouvelle illustration : le titre s'est effondré de 20% à 23,90 euros vendredi, dans le sillage d'un nouvel avertissement sur résultats. Le groupe sera donc à surveiller de près lundi. Comme d'autres avant lui, le français a été impacté au troisième trimestre 2018 par la mise en place des nouvelles procédures d'homologation des véhicules (WLTP) en Europe et la chute du marché chinois. Une situation délicate qui devrait perdurer pour le dernier trimestre de l'année.WENDELWendel a annoncé la finalisation de l'acquisition de U.S. Security Associates (« USSA ») par Allied Universal pour environ 1 milliard de dollars. USSA, dont le siège est à Roswell, Géorgie, figure parmi les principaux prestataires de services de sécurité et de services associés aux États-Unis, et affichait, en pro forma, un chiffre d'affaires d'environ 1,5 milliard de dollars et Ebitda ajusté d'environ 95 millions de dollars.