Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris - Lundi 3 septembre 2018

CASINOS&P a dégradé sa note long terme sur Casino de "BB+" à "BB" avec perspective négative. Le groupe a pris acte de cet abaissement et souligné que l'agence de notation ne prenait en compte son plan de cession de 1,5 milliard d'euros en cours de réalisation. Dans un communiqué, le distributeur assure que ce changement de notation n'a pas d'impact, sur le coût de sa dette financière obligataire et n'affecte pas sa liquidité.SENSORIONSensorion, société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies de l'oreille interne, présentera trois posters lors du 55ème congrès européen Inner Ear Biology Workshop (IEB 2018), qui aura lieu du 6 au 8 septembre 2018, au Charité Campus Mitte de Berlin, en Allemagne. Cette édition 2018 du congrès IEB aura pour objet la physiologie, les pathologies et les thérapies liées à l'oreille interne.BOUYGUESLe conseil d'administration de Bouygues Construction, qui s'est tenu le 28 août 2018, a renouvelé le mandat de Philippe Bonnave, PDG de Bouygues Construction. Le conseil d'administration a également approuvé la décision de Philippe Bonnave de nommer Bernard Mounier, Nicolas Borit et Marie-Luce Godinot au sein du comité exécutif de Bouygues Construction.CGGCGG et le géant malaisien Petronas ont signé un accord de collaboration pour les cinq prochaines années. CGG donnera accès à Petronas à son expertise et à ses dernières technologies en imagerie sismique et multi-physique de haut de gamme et en caractérisation des réservoirs. Ce contrat porte sur le développement pendant cinq ans d'un Centre d'Imagerie Avancée (CAI) qui sera opéré par Petronas à Kuala Lumpur en Malaisie dans son siège situé dans les tours jumelles.SANOFILa Commission européenne a délivré une autorisation de mise sur le marché au Cablivi (caplacizumab) de Sanofi pour le traitement des adultes présentant un épisode de purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) acquis, un trouble rare de la coagulation sanguine. Cablivi est le premier agent thérapeutique spécifiquement indiqué dans le traitement du PTT acquis.BOLLOREBolloré a généré au premier semestre un résultat net part du groupe de 97 millions d’euros contre 330 millions d’euros, un an plus tôt. Les comptes du groupe diversifié intégraient l’année dernière un profit de 232 millions d’euros consécutif à l’intégration globale de Vivendi. Bolloré a précisé que la plus-value de cession des titres Ubisoft s’est élevée à 1,216 milliard d’euros, dont 1,16 milliard d’euros comptabilisés directement en capitaux propres chez Vivendi. Le résultat opérationnel s’est, lui, élevé à 544 millions d’euros en progression de 33 %.MEMSCAPMemscap a dévoilé son chiffre d’affaires et ses résultats pour le 1er semestre 2018. Ainsi, le spécialiste des systèmes micro-électro-mécaniques affiche sur la période un résultat net consolidé à l’équilibre, contre une perte nette consolidée de 0,6 million d’euros sur le 1er semestre 2017. De son côté, l’Ebitda est positif à 0,6 million d’euros, contre un Ebitda négatif de 0,2 million d’euros lors du 1er semestre 2017.THALES/GEMALTOThales et Gemalto ont annoncé avoir obtenu l’Autorisation Règlementaire de la part de l’autorité de la concurrence (Competition Board) en Turquie. La décision, notifiée aujourd’hui à Thales, est effective depuis le 27 août 2018. Avec les autorisations des autorités de concurrence compétentes en Chine et en Israël, et les décisions d’autorisation relatives aux investissements étrangers en Australie et au Canada, Thales et Gemalto ont obtenu 5 des 14 autorisations règlementaires requises.SODEXOSodexo a décidé de procéder à l'annulation de 3 375 562 actions auto-détenues, soit 2,2 % du nombre total d'actions composant le capital social au 23 janvier dernier. A la suite de cette annulation, le spécialiste de la restauration collective détient 1 817 652 de ses propres actions, soit 1,23% du capital social après réduction. Le capital social de Sodexo s'élève désormais à 589 819 548 euros divisé en 147 454 887 actions d'une valeur nominale de 4 euros chacune.